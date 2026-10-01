Whatsapp arbeitet an einem weiteren Ausbau der Funktionen für seinen kostenpflichtigen Plus-Tarif. Ein neues Feature soll zahlenden Kund:innen jetzt mehr Ruhe verschaffen. Aktuell lohnt sich ein Abonnement von Whatsapp Plus für Nutzer:innen der Messenger-App noch nicht so wirklich, wie t3n-Kollege Marco Engelien in einem Test des kostenpflichtigen Plus-Tarifs konstatiert. Hinter den Kulissen arbeitet Betreiber Meta aber offenbar an neuen Funktionen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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