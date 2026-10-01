München (ots) -Die Bedienung vieler moderner Fahrzeuge ist komplizierter als früher: Haptische Schalter und Knöpfe wurden in vielen Fällen durch verschachtelte Bildschirmmenüs ersetzt, was der ADAC regelmäßig kritisiert. Denn eine komplizierte Fahrzeugbedienung fördert die Ablenkung vom Straßenverkehr und damit die Unfallgefahr. In einer aktuellen Auswertung des ADAC Autotest hat der Mobilitätsclub untersucht, ob die Sprachsteuerung moderner Fahrzeuge eine Abhilfe sein kann. 40 Fahrzeugmodelle mussten im Rahmen der Untersuchung Befehle aus drei verschiedenen Kategorien ausführen. Experten des ADAC überprüften, ob und in welchem Umfang die Autos das Infotainmentsystem per Sprache steuern können, ob sich die Klimatisierung ändern lässt und ob sogar sicherheitsrelevante Funktionen ein- und ausgeschaltet werden können.Gleich 16 der untersuchten Fahrzeuge erhalten die Gesamtnote "gut", wobei besonders der BMW 5er herausstach: Er konnte 16 von 18 untersuchten Befehlen ausführen. Ganz anders war dagegen das Ergebnis bei Suzuki: Der neue e-Vitara kann nur magere drei von 18 Befehlen verarbeiten - Note mangelhaft. Auch bei Dacia herrscht Enttäuschungspotenzial: Der Sprachsteuerungs-Knopf am Lenkrad steuert lediglich ein angeschlossenes Smartphone und nicht das Fahrzeug. Bei den Konzerngeschwistern von Renault, die fast das gleiche Lenkrad verwenden, kann man mit der Sprachsteuerungstaste auch das Fahrzeug ansteuern.Die besten Untersuchungsergebnisse gab es in der Kategorie Infotainment, in der zum Beispiel die Navigation oder das Radio angesteuert werden. Hier kommen 35 der Fahrzeuge auf eine gute oder sehr gute Bewertung. Bei der Klimatisierung (z.B. Innenraumtemperatur ändern) erreichen noch 26 Modelle mindestens die beiden besten Noten. Es zeigt sich aber auch: Sicht- und Assistenzsysteme (Warnblinker, Geschwindigkeitswarner, etc.) lassen sich in der Regel nicht mit Sprachsteuerung bedienen. 32 der untersuchten Autos erhalten in dieser Kategorie die Note mangelhaft.Aus Sicht des ADAC stellen Sprachassistenzsysteme eine Unterstützung im Fahralltag dar. Sie können aber nicht - wie von manchen Herstellern in Aussicht gestellt - ein zuverlässiger Ersatz für fehlende haptische Bedienelemente sein. Das gilt ganz besonders für sicherheitsrelevante Funktionen, die sofort aktivierbar sein müssen. Der größte Mehrwert ergibt sich nach Meinung des Mobilitätsclubs im Bereich Infotainment. Gerade bei langwierigen Befehlen (z.B. Adresseingabe im Navigationsgerät) kann die Sprachsteuerung nicht nur eine sinnvolle Unterstützung sein - sie stellt in den Augen der ADAC Experten sogar oft die beste Bedienmethode dar.Mehr dazu auf adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6362911