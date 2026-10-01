Hamburg (ots) -Heute am 1. Oktober feiern wir den Tag des Kaffees! Ein Hoch auf unser Lieblingsgetränk, welches wir am liebsten morgens, mittags und abends genießen möchten. Allerdings beenden laut Tchibo Kaffeereport 2026 35 % der Kaffeetrinkenden ihren Konsum von koffeinhaltigem Kaffee zwischen etwa 16 und 21 Uhr, um ihren Schlaf nicht zu beeinträchtigen. Das heißt, immer mehr - vor allem jüngere - Kaffeetrinkende trinken und wünschen sich ihr Lieblingsgetränk auch ohne Koffein. Diesem Wunsch kommt das Hamburger Familienunternehmen nun nach und erweitert eine der beliebtesten und bekanntesten Kaffeemarken Deutschlands im Filterkaffee um eine entkoffeinierte Variante: Die "Feine Milde entkoffeiniert".Mit oder ohne - Lieblingskaffee für GenerationenLaut Studien liegen die Kaufgründe für entkoffeinierten Kaffee vor allem beim Thema Schlaf, bei der Bekömmlichkeit oder gesundheitlichen Gründen, sowie bei Schwangerschaft oder Stillzeit. Ganz ohne Koffein ist aber auch entkoffeinierter Kaffee nicht - technisch bedingt verbleiben Restmengen an Koffein, etwa 0,1 Prozent.Seit den 1970iger Jahren ist Feine Milde fester Bestandteil der Kaffeetafel - und das über Generationen hinweg. In ihm stecken über 55 Jahre Tchibo Kaffeegeschichte: Bereits 1969 hat sein Vorgänger, der Kaffee Naturmild, die Kaffeetrinkenden begeistert. Geboren wurde der Name Feine Milde dann im Oktober 1978 - nachdem der Kaffee im Februar 1978 noch unter dem Namen Neue Milde erstmalig beworben wurde. Seitdem ist der Klassiker unverändert beliebt - und mit seiner unverkennbaren hellblauen Verpackung der Garant für mildes Aroma. Und nun eben neu als entkoffeinierter Genuss: Die Feine Milde entkoffeiniert ist genau wie das Original ein natur-milder, aromatischer Kaffeegenuss in der bewährten 100 % Tchibo Qualität.Feine Milde entkoffeiniert für den ganzen Tag und die ganze Nacht gibt es in den Filialen, Supermärkten und online - für ca. 10 Euro / 2 x 250 g gemahlen oder 500 g Ganze Bohne.Pressekontakt:Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 3862E-Mail: karina.schneider@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/6362910