Berlin (ots) -Der Bundeszuschuss soll sinken, neue Netzentgelte stehen bevor und bei vielen Gewerbeverträgen laufen Fristen. SEICON Energy rät Unternehmen, ihre Energiekosten jetzt ganzheitlich zu prüfen.Jeden Monat kommt die Energierechnung. Und meistens passiert genau eines: Sie wird bezahlt.Ob die Beschaffungsstrategie noch zum Unternehmen passt, ob Vertragslaufzeiten sinnvoll gewählt sind, welche Netzentgelte anfallen oder ob Entlastungsmöglichkeiten genutzt werden, wird dagegen längst nicht überall regelmäßig geprüft.Genau das kann jetzt teuer werden.In diesen Tagen werden die vorläufigen Netzentgelte für 2027 veröffentlicht. Gleichzeitig soll der Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzkosten von 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2026 auf rund 5,5 Milliarden Euro im kommenden Jahr sinken. Parallel nähern sich bei vielen gewerblichen Strom- und Gasverträgen Kündigungs- und Verlängerungsfristen.Für Unternehmen heißt das:2027 beginnt bei Energie nicht am 1. Januar.Viele Entscheidungen darüber, welche Energiekosten Unternehmen mit ins kommende Jahr nehmen, fallen bereits jetzt."Kein Unternehmer würde einen wichtigen Lieferanten jahrelang bezahlen, ohne irgendwann zu prüfen, ob Preis und Leistung noch stimmen. Bei Energie passiert genau das erstaunlich oft", sagt Florian Wessely, Managing Director von SEICON Energy. "Wer Verträge, Beschaffung und Kostenstrukturen jetzt nicht prüft, riskiert, unnötige Kosten einfach mit ins nächste Jahr zu nehmen."Energie ist zu wichtig für nebenbeiFür viele mittelständische Unternehmen ist Energie längst mehr als eine laufende Betriebsausgabe.Sie beeinflusst Liquidität, Investitionsspielraum, Planungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.Trotzdem landet das Thema häufig zusätzlich auf dem Schreibtisch der Geschäftsführung, des Einkaufs oder der Technik.Große Unternehmen beschäftigen dafür eigene Teams. Sie beobachten Märkte, vergleichen Beschaffungsmodelle, prüfen Vertragsstrukturen und bewerten Investitionen in Eigenerzeugung."Im Mittelstand fehlt dafür häufig die eigene Struktur", sagt Wessely. "Genau diese Lücke schließen wir."Ein Konzern hat eine Energieabteilung. Ein Mittelständler hat SEICON.Fünf Energiethemen. Ein Ansprechpartner.SEICON betrachtet Energie nicht als einzelnen Tarif oder isoliertes Projekt.Das Unternehmen verbindet:Strom und Gas:Neben dem Preis pro Kilowattstunde können Einkaufszeitpunkt, Vertragslaufzeit und Beschaffungsmodell entscheidend sein. SEICON vergleicht Angebote von über 50 angebundenen Energieversorgern und prüft, welche Strategie zum jeweiligen Unternehmen passt.Netzentgelte und Entlastungsmöglichkeiten:Je nach Verbrauchsstruktur können unterschiedliche Entlastungs- oder Optimierungsmöglichkeiten relevant sein. SEICON prüft, welche davon für das konkrete Unternehmen in Frage kommen.Photovoltaik:Große Gewerbedächer können einen Teil des Strombedarfs direkt am Standort decken. Entscheidend ist jedoch nicht allein die verfügbare Fläche, sondern die Wirtschaftlichkeit aus Verbrauch, Lastprofil, Eigennutzung und Investition.Speicherlösungen:Ob ein Speicher wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt stark vom jeweiligen Lastprofil, Verbrauch und Einsatzzweck ab. Deshalb steht auch hier die Analyse vor der Umsetzung.Carbon Credits:Unternehmen, die verbleibende Emissionen freiwillig kompensieren möchten, erhalten über SEICON Zugang zu verifizierten Carbon Credits.Analysieren. Rechnen. Umsetzen. Betreiben.Der Ansatz von SEICON folgt einem klaren Prinzip:Nicht möglichst viel verkaufen. Sondern herausfinden, was sich tatsächlich rechnet.Dafür betrachtet SEICON Beschaffung, Netzentgelte, Eigenerzeugung und weitere Energiethemen gemeinsam."Wir wollen zuerst verstehen, warum ein Unternehmen heute so viel für Energie bezahlt, wie es bezahlt", sagt Wessely. "Dann rechnen wir die relevanten Hebel durch und zeigen transparent, welche Optionen wirtschaftlich sinnvoll sind."Kostenlos prüfen, bevor 2027 entschieden istMit dem Energiekosten-Check können Unternehmen ihre aktuelle Energiesituation prüfen lassen.Analysiert werden unter anderem:- Beschaffungsstrategie- Vertragslaufzeiten- Verbrauch- Netzentgelte- mögliche wirtschaftliche OptimierungsansätzeDie Erstprüfung kostet 0 Euro. Eine Wechselpflicht besteht nicht.Weitere Informationen unter:www.seicon.energy/energiekosten-checkÜber SEICON EnergyDie SEICON Energy GmbH mit Sitz in Berlin unterstützt seit 2017 mittelständische Unternehmen rund um ihre Energieversorgung.Das Leistungsspektrum umfasst Strom- und Gasbeschaffung, Netzentgelte und Entlastungsmöglichkeiten, Photovoltaik, Speicherlösungen sowie Carbon Credits.SEICON arbeitet mit über 50 angebundenen Energieversorgern zusammen und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz:Analysieren. Rechnen. Umsetzen. Betreiben.Ein Konzern hat eine Energieabteilung.Ein Mittelständler hat SEICON.Energie? Kommt von SEICON Energy.www.seicon.energyPressekontakt:SEICON Energy GmbHKurfürstendamm 19410707 BerlinLisa Bross Chief Marketing OfficerE-Mail: lisa.bross@seicon.energyTelefon: +49 30 700 159 610Original-Content von: SEICON Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182664/6362924