Frankfurt am Main (ots) -Der Premiumreifenhersteller stattet die schnellste und leistungsstärkste Fahrzeuggeneration in der Geschichte der Formel E mit dem innovativen BRIDGESTONE POTENZA GEN4 ausBridgestone startet ab der Saison 2026/27[1] als alleiniger Reifenlieferant der ABB FIA[2] Formel E Weltmeisterschaft, der weltweit führenden vollelektrischen Motorsportserie, in ein neues Kapitel seines Motorsportengagements.In der kommenden Formel E Saison feiert auch die neue Fahrzeuggeneration GEN4 ihr Debüt und setzt neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit und Innovation im Motorsport. Mit außergewöhnlicher Beschleunigung, gewaltigem Drehmoment und permanent aktivem Allradantrieb sind die Autos der GEN4 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h und einer Spitzenleistung von 600 kW (815 PS) die schnellsten und leistungsstärksten Fahrzeuge in der Geschichte der Formel E. Mit den innovativen POTENZA Reifen, die darauf ausgelegt sind, die Performance der GEN4 bestmöglich auf die Strecke zu bringen, unterstützt Bridgestone dynamische und spannende Rennen. Am 30. September fand in Rom die Bridgestone Formula E Weltpremiere statt.Das Motorsportengagement von Bridgestone und Einstieg in die Formel EFür Bridgestone ist der Motorsport sowohl Ursprung großer Leidenschaft als auch eine Herausforderung, bei der technologische Grenzen immer wieder neu definiert werden. Ausgehend von dem grundlegenden Prinzip, dass "Reifen Leben tragen", stellen sich die Mitarbeitenden von Bridgestone weltweit seit mehr als 60 Jahren den Herausforderungen des Motorsports. Dabei hat das Unternehmen auf der anspruchsvollen Bühne des internationalen Rennsports mit Leidenschaft herausragendes Know-how ebenso wie technologische und operative Kompetenz entwickelt.Bridgestone versteht den Motorsport als "mobiles Labor" und nutzt die im Rennsport gewonnenen Erfahrungen und Spitzentechnologien für die Weiterentwicklung von Reifen für Pkw und Nutzfahrzeuge.Mit dem Einstieg in die Formel E als technologisch fortschrittliche Plattform will Bridgestone seine Technologien weiterentwickeln und seine Produkt- und Fertigungskompetenz stärken. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern treibt das Unternehmen zudem diverse Initiativen entlang der gesamten Wertschöpfungskette voran. Gleichzeitig möchte Bridgestone gemeinsam mit Motorsportfans und Partnern weltweit die Faszination und Emotionen des Rennsports teilen und zur Weiterentwicklung einer Motorsportkultur beitragen, die von neuen Herausforderungen und Innovationen geprägt ist.Das Besondere an der Formel EDie Formel E ist die weltweit führende, rein elektrische und von der FIA ausgerichtete Motorsport-Weltmeisterschaft. Seit ihrem Start im Jahr 2014 treten sämtliche Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb an. Die Rennen finden sowohl auf Rennstrecken als auch auf Stadtkursen in Metropolen wie Monaco, São Paulo, Sanya und Tokio statt.Durch eine aktive Präsenz in den sozialen Medien und Programme wie FIA Girls on Track[3] ist die Formel E in den vergangenen Jahren stark gewachsen und erreicht inzwischen eine weltweite Fangemeinde von mehr als 400 Millionen Menschen. Unter dem Leitgedanken "Making Progress Thrilling" verfolgt die Rennserie den Anspruch, zu zeigen, dass elektrischer Motorsport nicht nur begeistern, sondern auch messbare Veränderungen vorantreiben kann.Bridgestone POTENZA Reifen für die GEN4Die Autos der GEN4 erreichen außergewöhnliche Leistungswerte: Sie beschleunigen in nur 1,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h und verfügen über eine Spitzenleistung von 600 kW (815 PS) sowie hohes Drehmoment und einen permanent aktiven Allradantrieb. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Bereifung.Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Bridgestone den POTENZA GEN4 entwickelt. Er bietet hohen Grip, um die Fahrzeugperformance bestmöglich auf die Strecke zu übertragen, ist auf unterschiedliche Straßen- und Wetterbedingungen ausgelegt und bietet die erforderliche Langlebigkeit, um seine hohe Performance vom Start bis zum Ende eines Rennens aufrechtzuerhalten.Zusätzlich hat Bridgestone mit dem POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE[4] einen neuen Regenreifen für starke Niederschläge entwickelt. Er ermöglicht auch bei großen Wassermengen auf der Fahrbahn eine stabile Fahrzeugkontrolle und bietet hohe Grip-Performance bei Nässe. Mit den beiden Reifenvarianten POTENZA GEN4 und POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE unterstützt Bridgestone die Formel E bei unterschiedlichen Straßen- und Wetterbedingungen.Engagement für die ZukunftBei den Reifen für die GEN4 kommen unter anderem Ruß, der aus Pyrolyseöl von Altreifen gewonnen wird, sowie Silica aus Reishülsen zum Einsatz. Der verwendete Naturkautschuk stammt aus Lieferketten, die einer Due-Diligence-Prüfung durch Bridgestone unterzogen wurden, dem Assurance System der Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR)[5] entsprechen und durch Dritte verifiziert werden.Bridgestone Formula E World Premiere in RomIm Vorfeld der Saison 2026/27 fand am 30. September in Rom die Bridgestone Formula E Weltpremiere statt. Zu den Gästen gehörten Vertreter der FIA, der Formel E, der Teams sowie Fahrer.Im Rahmen der Veranstaltung sprach Yasuhiro Morita, Global CEO der Bridgestone Corporation, über den Einstieg in die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft. Hiroshi Imai, Bridgestone Chief Product Officer (CPO) Global Motorsports, und Emilio Tiberio, Bridgestone WEST Chief Technology Officer (CTO), stellten die Reifentechnologien für die GEN4 vor. Gleichzeitig wurden die neuen GEN4-Reifen mit dem neuen Bridgestone Motorsport-Logo und entsprechenden Designelementen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.Am Nachmittag erhielten die Teilnehmenden im Bridgestone Technical Center Europe zudem Einblicke in die Reifenproduktion sowie in die Entwicklungsarbeit der Ingenieure und Testfahrer für die Fahrzeuge der GEN4."Unsere Rückkehr in eine FIA Weltmeisterschaft ist ein spannendes neues Kapitel, das für die Leidenschaft und Innovationskraft steht, die Bridgestone seit jeher prägen. Unter unserer Mission 'Serving Society with Superior Quality' haben wir auch im Motorsport kontinuierlich Grenzen verschoben - angetrieben von unserem unermüdlichen Streben nach Performance und unserem Verantwortungsbewusstsein für eine bessere Zukunft", sagt Yasuhiro Morita, Global CEO und Representative Executive Officer, Bridgestone Corporation. "Auf der internationalen Bühne der Formel E werden wir die Performance weiterentwickeln und neue Wege für die Mobilität der Zukunft beschreiten. Gemeinsam mit den Organisatoren, Teams, Fahrern, Partnern und Fans freuen wir uns darauf, diese Zukunft mitzugestalten.""Wir freuen uns sehr, Bridgestone ab der Saison 2026/27 als alleinigen Reifenlieferanten der Formel E begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Motorsporttradition ist Bridgestone der passende Partner für den Beginn dieser spannenden neuen Ära", sagt Jeff Dodds, CEO, Formula E. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bridgestone, während wir den elektrischen Rennsport weiter neu definieren und den Fortschritt auf und abseits der Rennstrecke vorantreiben.""Die Ernennung von Bridgestone zum alleinigen Reifenlieferanten der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft markiert mit dem Beginn der GEN4-Ära ein spannendes neues Kapitel. Die Reifen werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die von dieser neuen Generation von Formel E Fahrzeugen erwartete Performance und Effizienz zu ermöglichen", sagt Marek Nawarecki, Senior Circuit Sport Director, FIA. "Aufbauend auf der bereits während der Entwicklung der GEN4-Reifen etablierten Zusammenarbeit freuen wir uns darauf, diese gemeinsam mit Bridgestone, der Formel E und den Teams fortzuführen. Unser Ziel ist es, Reifen bereitzustellen, die den hohen Anforderungen der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft gerecht werden und zu einem engen, wettbewerbsintensiven Racing für Fahrer und Fans beitragen.""Wir freuen uns sehr, die Technologie und Leidenschaft von Bridgestone auf der neuen Bühne der Formel E weltweit präsentieren zu können. Bei der Entwicklung des POTENZA GEN4 haben wir die Grenzen unserer Technologien ausgelotet, um die außergewöhnliche Performance der GEN4 bestmöglich auf die Strecke zu bringen. Insbesondere der neue POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE steht sinnbildlich für die Weiterentwicklung in der GEN4-Ära und ermöglicht den Fahrern auch bei nassen Bedingungen ein hohes Maß an Vertrauen", sagt Hiroshi Imai, Executive Officer, CPO, Global Motorsports, Bridgestone Corporation. "Indem wir die grundlegend weiterentwickelte GEN4 von Grund aus unterstützen, treiben wir gleichzeitig unsere Initiativen für verbesserte Ressourcenkreisläufe voran und arbeiten an einem zukunftsorientiertem Motorsport. Auch künftig werden wir unsere hohe Qualität auf die Rennstrecken weltweit bringen und Motorsportfans neue Begeisterung und Inspiration bieten."Titelsponsoring bei vier Rennen der Saison 2026/27Bridgestone liefert die Reifen für sämtliche Rennen der Saison 2026/27. Darüber hinaus tritt Bridgestone bei vier Rennwochenenden als Titelsponsor auf und plant dort besondere Aktivitäten für die Fans.Weitere Informationen zum Formel E Engagement von Bridgestone finden Sie hier: https://fe.bridgestone.com[1] Die Saison 2026/27 soll im Dezember 2026 beginnen und bis Juli 2027 insgesamt 21 Rennen in verschiedenen Ländern umfassen. Den detaillierten Rennkalender finden Sie auf der Website der Formel E.[2] Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)[3] Ein Programm, das Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet, um die Rolle und Beteiligung von Frauen im Motorsport zu stärken.[4] "TYPHOON TYRE" ist eine von der FIA verwendete Spezifikationsbezeichnung für Regenreifen, die bei starkem Regen in Rennen der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft eingesetzt werden.[5] Die Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) wurde im November 2017 unter der Leitung von CEOs aus Unternehmen gegründet, die am Tyre Industry Project (TIP) des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) beteiligt sind. Sie dient als globale Plattform für nachhaltigen Naturkautschuk.Pressekontakt:Pressekontakt Bridgestone:Kester Grondeykester.grondey@bridgestone.euAgenturkontakt P.U.N.K.T. 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