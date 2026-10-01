Zusammenarbeit zur Ermittlung optimaler Kombinationstherapien, prädiktiver Biomarker und geeigneter Patientengruppen für das ATR-Inhibitor-Programm von Rakovina

VANCOUVER, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute eine Forschungskooperation mit dem in Boston ansässigen Unternehmen Celvion Therapeutics ("Celvion") bekannt, um mithilfe der firmeneigenen KI-Plattform EMphora von Celvion neue Strategien für die Präzisionsmedizin zu identifizieren, die die Entwicklung des ATR-Inhibitor-Programms von Rakovina beschleunigen sollen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Schwerpunkt zunächst auf Indikationen liegen, bei denen EMphora umfangreiche klinische Ergebnisse und Patientendaten aus der Praxis analysieren wird, um therapeutische Ansatzpunkte zu identifizieren, die die Wirksamkeit des ATR-Inhibitors von Rakovina verbessern könnten. Neben der Bewertung potenzieller Wirkstoffkombinationen wird die Analyse auch nach bisher unbekannten therapeutischen Möglichkeiten, prädiktiven Biomarkern und Patientengruppen suchen, die am ehesten von ATR-gerichteten Therapien profitieren dürften.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen in der präklinischen Forschung wird die Zusammenarbeit künstliche Intelligenz nutzen, um klinische Daten aus der Praxis auszuwerten und so die vielversprechendsten Wirkstoffkombinationen und Patientengruppen zu identifizieren, bevor die Entwicklung fortgesetzt wird.

Durch die Kombination von Rakovinas Fachwissen im Bereich der synthetischen Letalität und der Therapeutika zur DNA-Schadensreaktion mit Celvions KI-gestützter Plattform für die klinische Forschung wollen die Unternehmen die Entwicklungseffizienz steigern, klinische Risiken verringern und die Bereitstellung von Präzisionsmedikamenten für Patienten mit schwer zu behandelnden Krebserkrankungen beschleunigen.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Analyse klinisch umsetzbare Hypothesen liefern wird, die dabei helfen werden, künftige Kombinationsstudien zu priorisieren, biomarkerbasierte Strategien zur Patientenauswahl zu steuern und als Grundlage für die Konzeption nachfolgender klinischer Entwicklungsprogramme zu dienen.

"Wir haben gelernt, wie man mehrere spezialisierte KI-Plattformen einsetzt, um den Prozess der Wirkstoffforschung und -entwicklung zu beschleunigen, anstatt uns auf eine einzige Plattform zu verlassen. Unser Team wählt für jede Herausforderung das passende Werkzeug aus - vom generativen Design bis hin zum groß angelegten Screening -, um Moleküle zu entwickeln, die Schwachstellen in der Art und Weise ausnutzen, wie Krebszellen DNA-Schäden reparieren", sagte Kim Oishi, Vorstandsvorsitzender von Rakovina Therapeutics.

"Die Zusammenarbeit mit Celvion erweitert diesen Ansatz auf die klinische Strategie. Mithilfe fortschrittlicher KI sollen die Patientengruppen und Wirkstoffkombinationen identifiziert werden, bei denen unser ATR-Inhibitor-Programm die größte Wirkung erzielen kann."

"EMphora wurde entwickelt, um direkt aus klinischen Ergebnissen und vorhandenen Patientendaten aussagekräftige therapeutische Erkenntnisse zu gewinnen", sagte Mi Yang, Chief Executive Officer von Celvion Therapeutics. "Durch die Zusammenarbeit mit Rakovina haben wir die Möglichkeit, Kombinationstherapien und Biomarker zu identifizieren, die mit herkömmlichen Forschungsmethoden möglicherweise nicht erkennbar wären. Unser Ziel ist es, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer intelligenteren klinischen Entwicklung beitragen und letztlich den Patienten zugutekommen."

"Die synthetische Letalität birgt enormes Potenzial in der Onkologie, doch ihre größte Wirkung wird sich erst dann entfalten, wenn die richtigen Kombinationen für die richtigen Patienten ermittelt werden", sagte Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. "Diese Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, ATR-basierte Kombinationsstrategien gründlich zu evaluieren und gleichzeitig weitere Biomarker und therapeutische Zielmoleküle zu erforschen, die den klinischen Nutzen noch weiter steigern könnten. Diese Erkenntnisse werden dazu beitragen, die nächste Generation von Gentherapien zu gestalten."

Rakovina und Celvion beabsichtigen, angemessene wissenschaftliche, technische und sonstige Ressourcen bereitzustellen, um die Zusammenarbeit zu unterstützen und die sich daraus ergebenden Chancen voranzutreiben. Im Zuge des Fortschritts der Arbeiten und der Identifizierung vielversprechender Entwicklungsmöglichkeiten beabsichtigen die Unternehmen, geeignete Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu prüfen, um die nachfolgenden Entwicklungsphasen zu unterstützen.

Diese Zusammenarbeit spiegelt die übergreifende Strategie von Rakovina wider, modernste computergestützte Biologie, translationale Wissenschaft und Präzisionsonkologie zu integrieren, um einen intelligenteren, schnelleren und gezielteren Ansatz für die Entwicklung von Krebsmedikamenten zu schaffen. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in Verbindung mit wissenschaftlicher Spitzenforschung positioniert sich Rakovina weiterhin an der Spitze der Innovationen im Bereich der Präzisionsonkologie, mit dem Ziel, bahnbrechende Therapien für Patienten mit erheblichem medizinischem Bedarf zu entwickeln.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebsbehandlungen konzentriert. Unsere Arbeit basiert auf einzigartigen Technologien zur gezielten Beeinflussung der DNA-Schadensreaktion, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen und validierte, proprietäre Plattformen nutzen. Durch den Einsatz von KI können wir Wirkstoffkandidaten wesentlich schneller als je zuvor prüfen und optimieren.

Das Unternehmen hat eine Pipeline einzigartiger Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion aufgebaut, mit dem Ziel, einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern in klinische Studien am Menschen zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Kontakt:

Kim Oishi

CEO

Kim.Oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

mailto:IR@rakovinatherapeutics.com

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