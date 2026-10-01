Leipzig (ots) -Wer seine Ferienwohnung über Airbnb oder andere Buchungsplattformen vermietet, muss jetzt genauer hinschauen. Seit September müssen Plattformen erstmals regelmäßig Belegungsdaten von Kurzzeitvermietungen an die Bundesnetzagentur übermitteln. Das sorgt bei vielen Vermietern für Unsicherheit. Wer die neuen Regeln nicht kennt, riskiert teure Fehler.Die neuen Meldepflichten schaffen mehr Transparenz. Wer seine Vermietung sauber organisiert, hat aber nichts zu befürchten. Nachfolgend erfahren Sie, was die Datenübermittlung für Vermieter jetzt wirklich bedeutet und worauf sie künftig achten sollten.Was die Plattformen künftig übermittelnGrundlage der neuen Regeln ist die europäische Kurzzeitvermietungs-Verordnung, die seit Mai 2026 gilt. Seit dem 1. September müssen Online-Plattformen in der Regel monatlich Daten zu den betroffenen Unterkünften an die digitale Datendrehscheibe der Bundesnetzagentur übermitteln. Zum Start wurden rückwirkend die Daten für Juli und August erfasst. Dazu gehören unter anderem Tätigkeitsdaten, die Registrierungsnummer, die jeweilige Gemeinde und die maximale Zahl der Schlafgelegenheiten.Damit verändert sich vor allem die Informationslage der Behörden. Kommunen, die ein entsprechendes Registrierungsverfahren eingerichtet haben, können die Plattformdaten über die zentrale Schnittstelle abrufen. Ob eine Registrierungspflicht besteht, hängt daher weiterhin vom jeweiligen Standort ab. Die Kommunen entscheiden selbst, ob sie sich an das System anschließen.Für Vermieter bedeutet das: Eine Buchung über eine Plattform findet nicht mehr weitgehend losgelöst von den kommunalen Angaben statt. Registrierungs- und Belegungsdaten lassen sich künftig leichter zusammenführen. Falsche oder fehlende Angaben können dadurch schneller auffallen.Registrierungsnummer und Genehmigungen prüfenWer eine Ferienwohnung betreibt, sollte deshalb zunächst klären, welche Vorschriften am eigenen Standort gelten. Hat die Kommune ein Registrierungsverfahren eingeführt, benötigt grundsätzlich jede separat vermietete Unterkunft eine eigene Registrierungsnummer. Das gilt auch dann, wenn mehrere Einheiten im selben Gebäude liegen.Daneben bleiben die bisherigen Anforderungen bestehen. Je nach Kommune und Nutzung können etwa Vorgaben zur Zweckentfremdung oder zur zulässigen Nutzung einer Immobilie relevant sein. Gerade bei einem wachsenden Bestand wird das schnell komplex: Für jede weitere Wohnung kommen eine neue Adresse, eigene Verträge und möglicherweise weitere Genehmigungsfragen hinzu. Auch organisatorisch verteilen sich Reinigung, Wäsche, Schlüsselübergaben und Kontrollen auf mehrere Standorte. Das erschwert einheitliche Abläufe und erhöht den Verwaltungsaufwand.Die neuen Datenmeldungen verstärken deshalb einen Trend, der unabhängig von der Regulierung bereits länger besteht: Professionelle Kurzzeitvermietung verlangt klare Strukturen. Vermieter sollten nachvollziehbar dokumentieren, welche Einheiten sie anbieten, auf welcher rechtlichen Grundlage sie diese nutzen und ob die hinterlegten Angaben auf den Plattformen mit den behördlichen Registrierungen übereinstimmen.Warum Wachstum mit Einzelwohnungen komplizierter wirdBesonders relevant wird das für Betreiber, die nicht nur eine einzelne Ferienwohnung vermieten, sondern ihren Bestand vergrößern möchten. Mit jeder zusätzlichen Adresse wächst nicht nur der Umsatz, sondern auch die Zahl der Prozesse. Strom- und Internetverträge, Reinigung, Wäschelogistik, Plattformverwaltung und Genehmigungen müssen parallel koordiniert werden. Je mehr einzelne Objekte hinzukommen, desto größer wird deshalb der organisatorische Aufwand - insbesondere dann, wenn sie über verschiedene Standorte verteilt sind.Eine Alternative kann deshalb darin bestehen, nicht dauerhaft Wohnung für Wohnung zu ergänzen, sondern einen bereits bestehenden Beherbergungsbetrieb zu übernehmen. Hotels, Pensionen oder Boardinghäuser bündeln viele Einheiten an einem Standort. Genehmigungen als Beherbergungsbetrieb, Infrastruktur und betriebliche Abläufe sind dort häufig bereits vorhanden.Auch organisatorisch entstehen dadurch andere Möglichkeiten. Statt beispielsweise zehn Wohnungen an verschiedenen Adressen zu koordinieren, befinden sich Zimmer, Lagerflächen und Housekeeping an einem Ort. Ein zentraler Betrieb lässt sich zudem leichter mit Channel-Manager, digitalem Check-in, automatisierter Gästekommunikation und einheitlichen Reinigungsprozessen steuern.Das macht die klassische Ferienwohnung keineswegs zum Auslaufmodell. Gerade für den Einstieg oder einen kleineren Bestand kann sie weiterhin sinnvoll sein. Wer jedoch deutlich wachsen möchte, sollte früh prüfen, ob die zunehmende Zahl einzelner Objekte tatsächlich noch zum gewünschten Geschäftsmodell passt.Transparenz wird zum festen Bestandteil der VermietungDie neue Datenübermittlung ist damit weniger ein Grund zur Sorge als ein Anlass, die eigene Vermietung auf den Prüfstand zu stellen. Wer erforderliche Registrierungen besitzt, Plattformangaben aktuell hält und die lokalen Vorgaben einhält, muss sein Geschäftsmodell wegen der neuen Datendrehscheibe nicht grundsätzlich verändern.Gleichzeitig sinkt der Spielraum für unklare Konstruktionen. Die Plattformdaten sollen Behörden gerade dabei helfen, Kurzzeitvermietungen besser zu erfassen und beispielsweise Vorgaben zum Wohnraumschutz effektiver zu kontrollieren.Für professionelle Betreiber wird deshalb entscheidend, Regulierung von Beginn an mitzudenken. Je größer der Bestand wird, desto wichtiger sind einheitliche Prozesse, eine saubere Dokumentation und eine klare Genehmigungslage. Wer langfristig skalieren möchte, kann darüber hinaus prüfen, ob viele einzelne Ferienwohnungen weiterhin der passende Weg sind, oder ob ein bestehender Beherbergungsbetrieb die strukturell einfachere nächste Stufe darstellt.Über die Sali Consulting GmbH:Simon Reintjes, Geschäftsführer der Sali Gruppe, und Unternehmenssprecher Calvin Crustewitz zeigen Gastgebern, wie sich Immobilien rechtssicher und profitabel nutzen lassen. Mehr als 200 eigene Wohnungen und zahlreiche Partnerbetriebe setzen bereits auf das integrierte Sali-System. Mehr Informationen unter: https://sali-gruppe.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deSali Consulting GmbHVertreten durch: Calvin Crustewitz und Simon Reintjesverwaltung@sali-homes.comhttps://saliconsulting.com/Original-Content von: Sali Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180902/6362930