Erst vor zwei Wochen rutschte die Synopsys-Aktie auf ein neues 3-Jahrestief bei 368 US$. Doch seitdem gibt der Anbieter von Chipentwicklungssoftware wieder mächtig Gas und hat um +18% zugelegt. Was treibt die Synopsys-Aktie plötzlich wieder nach oben und sollten Anleger jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen? Eine glänzende Mittelfristplanung Grund für den jüngsten Kursanstieg der Synopsys-Aktie ist das Zusammenspiel einer höheren Mittelfristprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de