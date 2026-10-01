Die Renk-Aktie steht heute erneut unter Druck. Ein skeptischer Kommentar der Bank of America hat den Kurs zum Handelsstart um knapp 2 Prozent auf 37,01 € fallen lassen. Es ist bereits der vierte schwache Tag in Folge, und das Papier markiert damit ein weiteres Tief seit April 2025. Analyst zieht die Kaufempfehlung zurück BofA-Analyst David Holmes hat seine Kaufempfehlung für Renk gestrichen. Der Kern seiner Skepsis: Die Getriebeproduktion sei auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de