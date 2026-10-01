Ab 2027 soll das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot das private Sparen fürs Alter attraktiver machen. Doch laut einer Umfrage wissen viele Menschen bislang wenig darüber, wie das neue Modell funktioniert. Anfang 2027 startet mit dem Altersvorsorgedepot eine neue Möglichkeit, privat für die Rente zu sparen. Doch viele Menschen wissen noch gar nicht, wie die kapitalmarktbasierte und vom Staat geförderte Altersvorsorge funktioniert. In einer YouGov-Umfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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