Schlüchtern (ots) -Geprüfte Bonität und wirtschaftliche Stabilität: Creditreform bestätigt dem Fertighausspezialisten Living Haus auch 2026 eine solide Unternehmensbasis.Ein Haus kann nur auf einem starken Fundament dauerhaft stehen. Wenn es um den Hausbau geht, gehört zu diesem Fundament auch eine große Portion Vertrauen. Baufamilien brauchen einen Partner, auf den sie sich verlassen können und der wirtschaftlich solide aufgestellt ist.Genau hier kommt das CrefoZert ins Spiel. Living Haus wurde 2026 erneut mit dem Zertifikat der Creditreform ausgezeichnet. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld ist diese Auszeichnung ein wichtiges Signal: für Baufamilien ebenso wie für Partner und Lieferanten, die gemeinsam mit Living Haus unterschiedlichste Hausentwürfe verwirklichen.Vertrauen braucht eine solide BasisEin Hausbau erstreckt sich über viele Monate. Damit aus den ersten Ideen Schritt für Schritt ein fertiges Zuhause entsteht, müssen zahlreiche Prozesse ineinandergreifen. Verlässliche Abläufe, klare Vereinbarungen und wirtschaftliche Stabilität bilden dafür eine wichtige Grundlage.Genau diese Voraussetzungen prüft Creditreform im Rahmen der Vergabe des CrefoZerts. Die Bewertung berücksichtigt unter anderem die wirtschaftlichen Verhältnisse, die Bilanzqualität und das Zahlungsverhalten eines Unternehmens.Die aktuelle Prüfung bestätigt Living Haus erneut einen exzellenten Bonitätsindex und ein sehr gutes Bilanzrating. Damit erfüllt das Unternehmen die hohen Anforderungen des Zertifikats und unterstreicht seine solide wirtschaftliche Basis."Living Haus steht für individuelle Wohnideen und den Mut, beim eigenen Zuhause seinen eigenen Weg zu gehen. Damit diese Freiheit auf einer verlässlichen Grundlage steht, braucht es einen verlässlichen Partner und wirtschaftliche Stabilität. Das CrefoZert ist für unsere Baufamilien eine wertvolle Absicherung, dass sie bei uns eine sichere Basis für ihre Wohnträume finden", kommentiert Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus.Geprüfte Stärke für ein anspruchsvolles UmfeldDie Baubranche steht vor herausfordernden Rahmenbedingungen. Kostenentwicklungen, veränderte Finanzierungsbedingungen und hohe Anforderungen an Planung und Umsetzung machen wirtschaftliche Verlässlichkeit wichtiger denn je. Wer auch in einem solchen Umfeld den Überblick behält und Geschäftsbeziehungen partnerschaftlich gestaltet, schafft Orientierung und Vertrauen.Die erneute Auszeichnung mit dem CrefoZert zeigt, dass Living Haus solide aufgestellt ist und auch in bewegten Zeiten verlässlich agiert. Davon profitieren alle Beteiligten eines Bauprojekts: von den Baufamilien über die Mitarbeitenden bis hin zu Partnern und Lieferanten.Denn ein Zuhause entsteht nicht in wenigen Tagen. Es ist das Ergebnis vieler aufeinander abgestimmter Schritte, die von der ersten Planung bis zur Fertigstellung ineinandergreifen müssen.Pressekontakt:Living Fertighaus GmbHAndrea LangAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 172 951 6174presse@livinghaus.dewww.livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/6362941