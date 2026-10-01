Leipzig (ots) -Drei Premieren und zwei Filme im Wettbewerb: Der MDR ist beim 31. Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum Schlingel vom 2. bis 10. Oktober 2026 in Chemnitz mit mehreren Film- und Fernsehproduktionen vertreten.Vom Eröffnungsfilm über eine Weltpremiere bis hin zu zwei Wettbewerbsbeiträgen präsentiert der MDR bei der diesjährigen Festivalausgabe eine große Bandbreite seiner Kinder- und Familienproduktionen.Den Auftakt des Festivals bildet am 2. Oktober die Familienkomödie "Sammy und Frida - Chaos mit Sense", eine Kino-Koproduktion von SWR, MDR und BR. Der von Katja Benrath inszenierte und in Thüringen gedrehte Film erlebt beim Schlingel seine Deutschland-Premiere und eröffnet das Festival. Zwischen Lebensangst und Lebensfreude erzählt der Film von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem ängstlichen Samuel und Frida, einem "kleinen Tod" in Ausbildung.Bereits am zweiten Festivaltag, am 3. Oktober, folgt die Weltpremiere des MDR-Weihnachtsmärchens "Die Prinzessin aus Glas". Die titelgebende Prinzessin Anna steht unter einem Bann, der sie in eine gläserne Hülle einschließt. Als der Glasbläser Helmerich scheitert, setzt sich sein Bruder Hans, dessen Fähigkeiten wegen seiner Taubheit häufig unterschätzt werden, für ihre Rettung ein. Auch das Märchen wurde in Thüringen gedreht, unter anderem auf Schloss Burgk, in Hohenfelden, Bad Tabarz und Friedrichroda. Im Fernsehen und der ARD Mediathek wird "Die Prinzessin aus Glas" am 25. Dezember 2026 im ARD-Weihnachtsprogramm ausgestrahlt.Noch vor dem Kinostart am 29. Oktober feiert die Kino-Koproduktion "Das Geheimnis der gestohlenen Maske" am 4. Oktober ihre Chemnitz-Premiere. Der Kinderkrimi, entstanden mit Beteiligung des MDR und der Initiative "Der besondere Kinderfilm", wurde unter anderem im Leipziger "Grassi Museum für Völkerkunde" gedreht und verbindet ein spannendes Museumsabenteuer mit einer Detektivgeschichte, deren Spuren bis in die Kolonialzeit reichen. Bei der Filmvorführung sind Regisseurin Nancy Mac Granaky-Quaye, die Darstellenden Muine Keine, Morris Mayer und Julian Janssen (Checker Julian), Drehbuchautorin Anna Maria Praßler sowie Produzentin Eva Franz dabei.Im Wettbewerb vertreten sind zwei Produktionen für das Sandmännchen, die gemeinsam von rbb, MDR und NDR produziert wurden:- "Mias Maschine: Die Miamiamaschine" (Regie: Andreas Strozyk)- "Kito, Maja und die Kugelkiste: Von den Irrlichtern und dem geizigen Schmied" (Regie: Eliza Plocieniak-Alvarez)Daniela Adomat, Redaktionsleiterin Lizenzen, Filme und Serien beim MDR und ARD-Kurzfilmbeauftragte: "Der Schlingel ist eine der wichtigsten Bühnen für den internationalen Kinder- und Jugendfilm in Deutschland. Für den MDR ist das Festival deshalb ein unverzichtbarer Partner. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, hochwertige Kinder- und Jugendproduktionen sichtbar zu machen. Gleichzeitig steht der MDR als Produzent für anspruchsvolle Kinder- und Familiengeschichten. Dass in diesem Jahr mehrere Ko-Produktionen hier Premiere feiern, unterstreicht die besondere Bedeutung des Festivals."Als langjähriger Partner des Festivals unterstützt der MDR den internationalen Kinder- und Jugendfilm auf vielfältige Weise. So stiftet er den Sonderpreis "Bester europäischer besonderer Kinderfilm". Darüber hinaus ermöglicht er seit vielen Jahren die Synchronisation ausgewählter Festivalfilme und trägt damit dazu bei, internationale Produktionen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Darüber hinaus bereichert der MDR das Rahmenprogramm des Festivals mit einem Auftritt des MDR-Kinderchores.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6362943