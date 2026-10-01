Die Continentale hat ihre BU weiterentwickelt. Der neue Tarif wurde vereinfacht: Die beliebtesten Leistungen der bisherigen Pakete wurden in den Grundtarif integriert und so die Zusatzpakete von vier auf eins reduziert. Zudem wurden unter anderem auch Nachversicherungsgarantien erweitert. Die Continentale Versicherung hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung Premium BU überarbeitet. Im Zuge des Updates hat der Versicherer mit Sitz in Dortmund den Tarif vereinfacht: Statt vier optionalen Zusatzpaketen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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