XRP News: Trotz 83 Millionen Dollar Hack hält der Kurs und ETF-Geld fließt weiter

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Am 24. September hackten Angreifer die Kryptobörse Bitget und erbeuteten 387,5 Millionen Dollar, darunter 157 Millionen Dollar in XRP. Von dieser Summe landeten 83 Millionen Dollar auf Wallets, die nach dem Design des XRP Ledger nicht eingefroren werden können. Trotz dieser XRP News stieg der Kurs innerhalb von 24 Stunden um zehn Prozent. XRP-ETFs verzeichneten in drei Tagen Zuflüsse von 52 Millionen Dollar. Heute am 30. September notiert XRP bei 1,50 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 94,37 Milliarden Dollar. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe und zeigt ein Presale-Projekt, das sich aufbaut, während Schlagzeilen Angst erzeugen.

Was bedeutet der Bitget-Hack für die XRP News und den Kurs?

Am 24. September um 18:31 Uhr UTC entdeckte Bitget unautorisierte Transfers aus den Hot Wallets der Börse. Die Gesamtverluste belaufen sich auf 387,5 Millionen Dollar, und nordkoreanische Hacker stehen laut CoinDesk unter Verdacht. Rund 157 Millionen Dollar bestehen aus XRP, von denen 83 Millionen Dollar auf neue Wallets verschoben wurden. Der XRP Ledger kann von niemandem eingefroren werden, weder von Ripple noch von einer anderen Organisation.

Trotz der Schlagzeilen stieg der Kurs am 25. September auf 1,55 Dollar, ein Plus von vier Prozent. XRP-ETFs zogen laut FXEmpire in drei Tagen 52 Millionen Dollar an, und die monatlichen Zuflüsse erreichten 95 Millionen Dollar. Es war der zweite neunstellige Hack im September nach dem 320-Millionen-Dollar-Angriff auf Liquid Network. Ein 12-Jahres-Chart zeigt laut The Crypto Basic, dass XRP die Linie testet, deren Durchbruch Ende 2024 eine Rallye von 280 Prozent auslöste. Der RSI hat sich von knapp 30 auf über 50 erholt und signalisiert wachsende Kaufkraft.

XRP notiert am 30. September bei 1,50 Dollar mit einer Tagesspanne zwischen 1,48 und 1,56 Dollar. Ein Verbleib über 1,50 Dollar könnte den Weg Richtung höherer Kursziele ebnen. Bitgets Schutzfonds von 464 Millionen Dollar deckt alle Kundenverluste ab. Die Marktstimmung steht auf Gier, weil Kapital aus dem Anleihenmarkt in risikoreichere Anlagen fließt. Doch genau dieses Muster, dass cleveres Kapital in Angstphasen kauft, zeigt sich auch in kleineren Projekten, die die Masse noch nicht auf dem Schirm hat.

Warum zieht Pepeto Käufer an, während die XRP News den Markt beschäftigen?

Der Hack zeigt ein Muster: institutionelles Geld kauft, wenn Angst die Schlagzeilen beherrscht. Dasselbe passiert in Presale-Projekten, wo der Einstiegspreis noch winzig ist und die breite Masse nicht hinschaut.

Die besten Presale-Funde passieren, bevor die Masse aufmerksam wird, und Pepeto befindet sich genau in diesem Fenster. Käufer haben mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt. Diese Summe entstand nicht durch Hype allein, sondern durch Produkte, die bereits aktiv laufen. Die Bridge bildet das Herzstück und verbindet fünf Netzwerke: Solana, Ethereum, Arbitrum, BNB Chain und Base. Token werden auf einer Seite gesperrt und erscheinen auf der anderen, sobald der Beweis auf der Blockchain bestätigt ist.

Der gesamte Vorgang dauert weniger als 60 Sekunden, es fällt keine Gebühr an, und kein Mittelsmann hält die Coins dazwischen. Ein fehlgeschlagener Transfer wird automatisch zurückgebucht, ohne dass der Nutzer eingreifen muss. Andere Bridges verlangen zwischen 15 und 50 Dollar pro Transfer und halten Token oft stundenlang fest. PepetoSwap wickelt jeden Tausch zu null Kosten für den Trader ab, und Gas bleibt die einzige Position auf der Abrechnung.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Sicherheit des Smart Contracts verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass das Vertragsrisiko, das die meisten frühen Projekte beendet, hier von Anfang an ausgeräumt ist. Der Schöpfer des ersten Pepe-Tokens hat dieses Projekt gestartet, und ein ehemaliges Binance-Teammitglied gehört zu den Entwicklern. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder Stufe. Wer wartet, zahlt mehr, und wer einsteigt, sichert sich die Lücke zwischen Presale und Listing.

Fazit

Die XRP News dieses Monats beweisen, dass der Markt selbst einen Hack von 387 Millionen Dollar absorbieren kann, doch bei 94 Milliarden Dollar Bewertung bleibt wenig Raum für eine Vervielfachung. Pepeto bietet genau das Renditepotenzial, das nur Presale-Projekte vor dem Listing besitzen: funktionierende Produkte, geprüfter Code und ein Preis, der mit jeder Runde steigt. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, um die laufende Runde zu prüfen, solange der Einstiegspreis noch auf diesem Niveau liegt.

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FAQ

Was waren die größten Krypto-Ereignisse im September 2026?

Der Bitget-Hack am 24. September mit 387,5 Millionen Dollar Schaden dominierte den Monat. XRP stieg trotzdem auf 1,55 Dollar, und ETF-Zuflüsse erreichten 95 Millionen Dollar.

Warum fließt Geld in Pepeto, während der Kryptomarkt von Hacks erschüttert wird?

Pepeto betreibt eine funktionierende Bridge über fünf Netzwerke und eine gebührenfreie Swap-Plattform, und der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stufenpreis und die verfügbare Menge.