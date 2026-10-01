Berlin (ots) -Mit der Integration von Binect schafft hpc DUAL die Grundlage für eine Plattform, die physische, hybride und digitale Zustellung nahtlos miteinander verbindet. Die beiden Unternehmen verfolgen eine gemeinsame Vision: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auf dem Weg zu einer rechtssicheren, effizienten und zukunftsfähigen Geschäftskommunikation zu begleiten und die führende Plattform für digitale Briefzustellung in Deutschland aufzubauen.Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Markt grundlegend verändert. Digitale Identitäten und neue europäische Standards schaffen die Voraussetzungen für eine sichere, rechtsverbindliche Kommunikation zwischen Unternehmen, Verwaltungen und Bürgern. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Nutzerfreundlichkeit und digitale Verfügbarkeit. Während Briefpost zunehmend unter wirtschaftlichem und regulatorischem Druck steht, wächst die Nachfrage nach sicheren digitalen Zustell- und Kommunikationslösungen kontinuierlich. "Der Papierbrief wird auch in Deutschland in der Form nicht bleiben und nicht länger Standard sein. Gemeinsam mit Binect schaffen wir die Infrastruktur für die digitale Zustellung von morgen- beginnend mit Behörden und Unternehmen", so Josef Schneider, Geschäftsführer von hpc DUAL & Binect.Zwei Spezialisten, eine gemeinsame Plattformhpc DUAL zählt zu den führenden Spezialisten für duale digitale Zustellung. Mit dem BriefButler verfügt das Unternehmen über umfassende Erfahrung bei der rechtskonformen digitalen Zustellung und der Integration digitaler Versandprozesse in Fachanwendungen und Verwaltungsstrukturen.Binect zählt in Deutschland seit mehr als 20 Jahren zu den etablierten Anbietern für Postausgangssoftware und Output-Management. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, Dokumente aus unterschiedlichsten Fachverfahren automatisiert zu verarbeiten und effizient zu versenden. Besonders in der öffentlichen Verwaltung sowie in regulierten Branchen verfügt Binect über eine starke Marktposition und langjährige Kundenbeziehungen.Gemeinsam verbinden die Unternehmen damit künftig die Stärken beider Welten: Binect bringt eine etablierte Output-Management-Plattform und eine breite Kundenbasis, während hpc DUAL ihre Expertise in der digitalen Zustellung und bei rechtskonformen digitalen Kommunikationsprozessen zielführend bei dem neuen Kundenstamm einsetzen wird. So entsteht eine Plattform, die Unternehmen und Behörden moderne Zustellwege aus einer Hand bietet - von der Dokumentenerstellung über die physische und hybride Zustellung bis hin zur digitalen, nachweisbaren und rechtskonformen Kommunikation."Gemeinsam mit hpc DUAL verbinden wir unsere bewährten Output-Management und Versandlösungen mit moderner digitaler Zustellung und schaffen einen echten Mehrwert für unsere Kunden. So bleiben wir relevant und zukunftsfähig", sagt Frank Wermeyer, bisheriger Geschäftsführer der Binect GmbH, Vorstand der maxx26 AG.Digitalisierung mit SicherheitsnetzWenn physische Briefe langsamer, teurer und operativ aufwendiger werden, steigt der Druck auf Unternehmen und Behörden, ihre Versandprozesse digitaler auszurichten. Gleichzeitig bleiben Nachweisbarkeit, Sicherheit und Rechtskonformität unverzichtbar. Die gemeinsame Plattform von hpc DUAL und Binect verbindet deshalb digitale und physische Zustellwege in einem durchgängigen System und ermöglicht Organisationen den schrittweisen Wandel ohne Prozessrisiken.Moderne Zustelllösungen müssen heute gleichermaßen sicher, effizient, nutzerfreundlich und auch nachhaltig sein. Bis heute konnten durch die Nutzung der Lösungen von hpc DUAL bereits rund 825 Tonnen CO2 eingespart werden. Damit schafft das Unternehmen nicht nur Effizienz, sondern leistet einen messbaren Beitrag zur Nachhaltigkeit.Mit der Zusammenführung von Binect positioniert sich hpc DUAL als einer der wenigen Anbieter im deutschsprachigen Raum, die sämtliche relevanten Zustellwege in einem durchgängigen System vereinen. Das gemeinsame Ziel ist klar: die Digitalisierung von Kommunikations- und Zustellprozessen voranzutreiben und Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten.Über hpc DUALhpc DUAL ist Spezialist für digitale und duale Zustelllösungen. Mit der Plattform BriefButler verbindet das Unternehmen seit 2006 digitale und physische Zustellung in einem automatisierten, rechtssicheren Prozess. Unternehmen und öffentliche Verwaltungen profitieren von effizienteren Abläufen, geringeren Kosten und einer nachhaltigen Kommunikation. Mit Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz zählt hpc DUAL zu den führenden Anbietern für moderne Zustell- und Kommunikationsprozesse in Österreich.Pressekontakt:Carina DittrichHasnerstraße 123/5.1.1, 1160 Wien, Österreichpresse@hpcdual.comwww.hpcdual.comOriginal-Content von: hpc DUAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133003/6362960