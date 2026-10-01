München (ots) -Am 6. Oktober 2026 feiert DIE HÄSCHENSCHULE - GEHEIMNIS UM DAS GOLDENE EI seine Welturaufführung beim Schlingel Filmfestival in ChemnitzLEONINE Studios bringt DIE HÄSCHENSCHULE - GEHEIMNIS UM DAS GOLDENE EI am 25. Februar 2027 in die Kinos.Ein neues Kapitel beginnt in der Häschenschule: Hasenmädchen Emmi wird als Nachfolgerin der ehrwürdigen Madame Hermine zur neuen Hüterin des Goldenen Eies ernannt - einer magischen Aufgabe, die größer ist als alles, was sie sich je zugetraut hat. Doch noch bevor sie in ihre neue Rolle hineinwachsen kann, werden die Hasen von einer Bande Dachse reingelegt und kurzerhand aus ihrer eigenen Schule ausgesperrt. Entschlossen, das Goldene Ei und das bevorstehende Osterfest zu retten, wagt Emmi gemeinsam mit ihren Freunden Max und Ferdinand eine spektakuläre Rückkehr in die besetzte Häschenschule. Doch dann wird Emmi vom wagemutigen Dachsmädchen Linda in die geheimnisvolle unterirdische Welt der Dachse entführt. Dort stößt sie auf ein Geheimnis, das alles verändert, was sie über das Goldene Ei zu wissen glaubte. Plötzlich steht nicht mehr nur Ostern auf dem Spiel, sondern auch die Frage, wem die Magie wirklich gehört. Was steckt also hinter dem Geheimnis des Goldenen Eis? Schaffen es Emmi und ihre Freunde, die Wahrheit ans Licht zu bringen und Ostern für alle zu retten?DIE HÄSCHENSCHULE - GEHEIMNIS UM DAS GOLDENE EI ist ein ebenso liebenswertes wie mitreißendes Animationsabenteuer für die ganze Familie! Das dritte Kinoabenteuer der beliebten Hasenschüler ist ein großes, turbulentes Kinoabenteuer über Freundschaft und den Mut, alte Wahrheiten neu zu hinterfragen - und bietet erneut Spannung, turbulenten Humor und dazu einen berührenden Generationswechsel: Wunderbar unterhaltsam für Klein und Groß. Der perfekte Kinospaß nicht nur für alle Hasen- und Osterfans!DIE HÄSCHENSCHULE - GEHEIMNIS UM DAS GOLDENE EI beruht lose auf Elementen des mehr als 3 Millionen Mal verkauften Kinderbuchklassikers "Die Häschenschule" von Albert Sixtus und Fritz Koch-Gotha, einem der erfolgreichsten Kinderbücher, welches regelmäßig zu Ostern die Buchbestsellerlisten erobert. Die ersten beiden Filme DIE HÄSCHENSCHULE - DER GROSSE EIERKLAU und DIE HÄSCHENSCHULE - JAGD NACH DEM GOLDENEN EI erreichten in Deutschland und Österreich zusammen mehr als 1,1 Mio Kinobesucher!Senta Berger ("Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke) ist wieder als Stimme von Madame Hermine zu hören, die mit Lehrer Eitelfritz, der erneut von Friedrich von Thun ("Alter weißer Mann") gesprochen wird, die sagenumwobene Häschenschule leitet. Als Emmis Stimme ist Elise Eikermann (Gabbys Gesang in "Gabby's Dollhaus - Der Film") wieder zu hören, während neu mit dabei Derya Akyol (Stimme von Edith in "Ich - Einfach unverbesserlich") ist, die ihre Stimme dem Dachs-Mädchen Linda leiht.Die deutsch-österreichische Filmproduktion wurde produziert von Akkord Film, SERU Animation und arx anima in Koproduktion mit NDR, KiKA, SWR, HR und ORF. Gefördert mit Mitteln der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, des Medienboard Berlin-Brandenburg, des Deutschen Filmförderfonds, des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Filmförderungsanstalt FFA sowie des Österreichischen Filminstituts und des Filmfonds Wien.Pressematerial steht demnächst bereit unter:www.leoninedistribution.comPressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk, Online):das pressebüroSandra Thomsen, Mara SchmidtTel: +49 (40) - 539 30 88-1Mail: presse@daspressebuero.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6362959