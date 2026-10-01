Falls du dich fragst, wieso die Aktie der Lenzing AG derzeit mit acht bis neun Prozent auf Sinkflug ist: Das Unternehmen zieht eine Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Millionen Euro durch mit einem Bezugspreis von 8,65 Euro. Falls dich dieser Preis wegen des aktuellen Kurses der Lenzing-Aktie von 18,80 Euro (verändert sich laufend) schockt: für 10 Aktien bekommst du 9 neue, der Abschlag zum Schlusskurs von gestern (20,80 Euro) beträgt 42,50 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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