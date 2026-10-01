München (ots) -- Menschen mit HIV (PLHIV) werden immer älter - damit wachsen die Anforderungen an medizinische Versorgung und soziale Teilhabe.- Altersdiskriminierung, soziale Isolation und Versorgungslücken zeigen, wie wichtig passgenaue Angebote für ältere Menschen mit HIV sind.- Der Jubiläums-Förderfonds "HIV und Alter" von der Deutschen AIDS-Stiftung und ViiV Healthcare unterstützt neue Projekte jährlich mit bis zu 10.000 Euro pro Projekt.Dank moderner Therapien werden Menschen mit HIV immer älter. Im Jahr 2024 lebten in Deutschland etwa 42.900 Männer und 9.100 Frauen über 50 Jahre mit HIV. Damit machten sie mehr als 50 Prozent aller Menschen mit HIV in Deutschland aus.[1] Doch Menschen mit HIV haben im Alter besondere Bedürfnisse, auf die das aktuelle Gesundheitssystem oft noch nicht ausreichend vorbereitet ist. Zum Internationalen Tag der älteren Menschen geben die Deutsche AIDS-Stiftung und ViiV Healthcare daher eine neue Förderkooperation bekannt. Ein Fonds flankiert das Jubiläum "40 Jahre Deutsche AIDS-Stiftung" im Jahr 2027 und unterstützt Projekte für Beratung, Vernetzung, soziale Teilhabe und Versorgung für diesen Personenkreis. "Dank medizinischer Innovationen können Menschen mit HIV heute ein langes Leben führen. Das ist eine enorme Errungenschaft. Gleichzeitig entstehen damit neue Herausforderungen, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ältere Menschen mit HIV verdienen nicht nur eine gute medizinische Versorgung, sondern auch Unterstützung, die ihre Lebensrealität und ihre soziale Teilhabe voll und ganz berücksichtigt. Mit der Förderkooperation wollen wir gemeinsam mit der Deutschen AIDS-Stiftung entsprechende Projekte stärken und sichtbar machen", sagt Nadine Stryewski, Director Communications, Government Affairs & Market Access, ViiV Healthcare.Älter werden mit HIV: eine differenzierte PerspektiveIn einer Online-Befragung der Deutschen Aidshilfe gaben die teilnehmenden über 60-Jährigen an, durch HIV-bezogene Vorurteile im Verhältnis zu jüngeren Menschen mit HIV wenig beeinträchtigt zu sein und identifizierten sich besonders stark mit der HIV-Community. Zugleich erlebten 21 Prozent zusätzlich zur HIV-bezogenen auch Altersdiskriminierung.[2] Das IGES-Gutachten zur HIV-Versorgung aus dem Jahr 2025 und die Studie "50plus HIV" zeigen zudem, dass Gesundheits- und Pflegesystem noch nicht ausreichend auf ältere Menschen mit HIV eingestellt sind.[3] Ein Beispiel hierfür sind psychosoziale Herausforderungen, die mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnen können. Neben Themen wie Diskriminierung und Einsamkeit spielen Selbststigmatisierung und Traumata eine große Rolle.Mit zunehmendem Alter spielen für Menschen mit HIV auch Begleiterkrankungen und damit einhergehend Polypharmazie, Interaktionsmanagement und Therapievereinfachung eine immer größere Rolle. PLHIV entwickeln bestimmte altersassoziierte Erkrankungen, wie u.a. kardio-vaskuläre Erkrankungen, häufiger und teilweise früher. In einer klinischen Studie war Polypharmazie bei HIV-positiven Menschen über 50 Jahren rund fünf Mal häufiger als bei Erwachsenen ohne HIV-Infektion.[4] Im Behandlungs- und Pflegealltag stellt dies medizinisches Fachpersonal und Pflegeeinrichtungen vor komplexe Herausforderungen.Förderkooperation für ältere Menschen mit HIVDer Jubiläums-Förderfonds trägt dazu bei, diesen Anforderungen besser gerecht zu werden. Pro Jahr können bis zu 10.000 Euro pro Projekt beantragt werden. Informationen zu förderfähigen Formaten, Zeitplan und Antragstellung stehen auf der Website der Deutschen AIDS-Stiftung zur Verfügung: https://aids-stiftung.de/jubiläumsfonds-hiv-und-alter/ (https://aids-stiftung.de/jubilaeumsfonds-hiv-und-alter/)Über ViiV HealthcareViiV Healthcare ist ein globales, auf HIV spezialisiertes Unternehmen, das im November 2009 von GSK (LSE: GSK) und Pfizer (NYSE: PFE) gegründet wurde, um Fortschritte bei der Behandlung und Versorgung von Menschen, die mit HIV leben oder bei denen das Risiko einer HIV-Infektion besteht, zu erzielen. Seit Oktober 2012 ist Shionogi Anteilseigner von ViiV. Ziel des Unternehmens ist es, sich intensiver und umfassender mit HIV und AIDS zu befassen als jedes andere Unternehmen zuvor. ViiV Healthcare verfolgt das Ziel, HIV und AIDS umfassender als je zuvor zu betrachten und neue Wege zu gehen, um wirksame und innovative Medikamente für die Behandlung und Prävention von HIV bereitzustellen und Menschen mit HIV sowie ihre Communities zu unterstützen. Weitere Informationen unter: http://www.viivhealthcare.com/de-deÜber GSKGSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam voraus zu sein. Weitere Informationen unter: http://www.gsk.com/Quellen[1] Robert Koch-Institut. Epidemiologisches Bulletin. 2025;(47).[2] Deutsche Aidshilfe. positive stimmen 2.0. Aufgerufen unter: 2021_12_02_forschungsbericht_positive_stimmen_2.0.pdf[3] IGES: Medizinische Versorgungsstrukturen im Bereich HIV/AIDS.2025. Abgerufen unter https://ots.de/2pDo82[4] O Malloren Marie, et al. Polypharmacy and Drug-drug Interactions in Older and Younger People Living with HIV: The POPPY Study. 1.04.2018. Abgerufen unter: https://doi.org/10.3851/IMP3293Pressekontakt:ViiV HealthcareVerena CosciaLead Corporate and Health Policy CommunicationsE-Mail: verena.x.coscia@viivhealthcare.comWeber ShandwickSteffen KönigVice President HealthcareTelefon: +49 6991304352E-Mail: steffen.koenig@omc.comOriginal-Content von: ViiV Healthcare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126303/6362987