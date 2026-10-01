Balingen (ots) -BIZERBA wird für seine Innovation LeakSecure beim International FoodTec Award 2027 mit Silber ausgezeichnet. Die von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ins Leben gerufene Auszeichnung würdigt herausragende technologische Entwicklungen für die Lebensmittel- und Zulieferindustrie. Die offizielle Preisübergabe findet im Rahmen der Anuga FoodTec 2027 statt.Mit LeakSecure löst BIZERBA ein zentrales Problem bei Lebensmitteln in Schutzatmosphäre (Modified Atmosphere Packaging, MAP): Schon kleinste Leckagen lassen Schutzgase entweichen, beschleunigen den Verderb der Ware und führen zu Reklamationen sowie Lebensmittelverschwendung. LeakSecure ermöglicht eine kontinuierliche, berührungslose 100-Prozent-Inline-Prüfung der Dichtheit von Verpackungen unter realen Produktionsbedingungen.Höchste Sensordichte für präzise LecksucheKern der Innovation ist eine zum Patent angemeldete Sensorarchitektur mit hoher Sensordichte und zahlreichen integrierten CO2-Gasanalysatoren. Dadurch kann LeakSecure Leckagen nicht nur erkennen, sondern auch ihre Position auf der Verpackung lokalisieren. Die berührungslose Technologie erkennt und lokalisiert Leckagen in Echtzeit und ist für unterschiedliche Verpackungsmaterialien, Farben und Temperaturbedingungen ausgelegt. Der kompakte Footprint und die einfache Integration erleichtern die Einbindung in bestehende Produktionslinien.Über die digitale Plattform BRAIN2 werden die Prüfdaten kontinuierlich erfasst und ausgewertet. So lassen sich wiederkehrende Fehlerbilder und mögliche Ursachen identifizieren. Die gewonnenen Informationen können dazu genutzt werden, Verpackungsmaterialien, Siegelprozesse und Produktionsparameter datenbasiert zu optimieren. Damit wird die Dichtheitsprüfung mit LeakSecure zu einem intelligenten Werkzeug der Prozessoptimierung und geht weit über die reine Qualitätskontrolle hinaus.Praxiseinsatz senkt Leckagerate deutlichDie Leistungsfähigkeit von LeakSecure wurde in einem einjährigen Industrieeinsatz bei einem französischen Hersteller von Fleischwaren validiert. Die Anlage arbeitete im Zweischichtbetrieb bei einer Produktionsgeschwindigkeit von rund 45 Verpackungen pro Minute und prüfte verschiedene Produktreferenzen.Im Verlauf des Praxiseinsatzes sank die Leckagerate von 4-5 Prozent auf 0,52 Prozent. Damit reduzierte sich die Rate fehlerhafter Verpackungen um bis zu rund 90 Prozent beziehungsweise auf etwa ein Achtel des ursprünglichen Niveaus.Auf Basis des Produktionsvolumens des Anwenders entspricht dies einer Hochrechnung von bis zu rund 484.000 vermiedenen fehlerhaften Verpackungen pro Jahr. Darüber hinaus konnte der tägliche Aufwand für manuelle Stichprobenprüfungen um rund 55 Minuten reduziert werden. Auf der mit LeakSecure ausgestatteten Produktionslinie wurden während des einjährigen Validierungszeitraums keine Kundenbeschwerden aufgrund vorzeitigen Produktverderbs dokumentiert. Der Anwender entschied sich im Anschluss, die Lösung auf weitere Verpackungslinien auszurollen."Mit LeakSecure zeigen wir, dass Qualitätssicherung und Prozessoptimierung kein Widerspruch sein müssen. Die Auszeichnung mit Silber beim International FoodTec Award bestätigt die technologische Relevanz unserer Lösung für die industrielle Lebensmittelproduktion", sagt Carole Besnard, Product Manager Vision Systems bei BIZERBA. "Durch die Inline-Prüfung können unsere Kunden nicht nur Leckagen zuverlässig erkennen, sondern auch Lebensmittelverluste messbar reduzieren."LeakSecure unterstützt damit eine zuverlässige Qualitätssicherung und stabile Produktionsprozesse. Durch die frühzeitige Erkennung von Leckagen lassen sich fehlerhafte Verpackungen und vermeidbare Lebensmittelverluste reduzieren sowie Ressourcen schonen.Pressekontakt:Carina RebelGlobal CommunicationsWilhelm-Kraut-Straße 65D-72336 Balingencommunications@bizerba.comOriginal-Content von: BIZERBA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183543/6362983