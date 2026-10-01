600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
© 2026 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|9,742
|9,808
|15:35
|9,754
|9,820
|15:31
600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
|600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
► Artikel lesen
|10:46
|600 Mio. für Osisko Gold Group + Equinox Gold tilgt + Silver Tiger Metals finanziert El Tigre
|600 Mio. für Osisko Gold Group + Equinox Gold tilgt + Silver Tiger Metals finanziert El Tigre
► Artikel lesen
|Mi
|Equinox targets 2Moz gold annually: Equinox Gold (TSX:EQX) is targeting annual gold production of about 2 million ...
|Mi
|Equinox Gold mit PAUKENSCHLAG: Brandneues Kursziel sorgt für Wirbel - Das dürfen Sie nicht verpassen!
|Mi
|Equinox Gold meldet anhaltende Explorationserfolge entlang des Musselwhite-Minen-Trends und treibt die Erschließung der neuen Minotaur-Entdeckung bei Valentine voran
|Bohrungen erweitern hochgradige Zonen bei Musselwhite und treiben die Entdeckung von regionaler Bedeutung bei Valentine
voran
29. September 26 / Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
|600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
► Artikel lesen
|10:46
|600 Mio. für Osisko Gold Group + Equinox Gold tilgt + Silver Tiger Metals finanziert El Tigre
|600 Mio. für Osisko Gold Group + Equinox Gold tilgt + Silver Tiger Metals finanziert El Tigre
► Artikel lesen
|09:05
|Osisko Gold schließt die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 9,250 % ab
|Toronto, Ontario / 30. September 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG)
("Osisko Gold" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/...
► Artikel lesen
|03:50
|Osisko Gold completes $864 million debt offering: Osisko Gold (TSX:OGG) has completed its US$600 million ($864 ...
|00:30
|Osisko Gold Group Inc: Osisko Gold completes $600M (U.S.) notes offering
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
|600 Million for Osisko Gold Group + Equinox Gold Repays Debt + Silver Tiger Metals Finances El Tigre
► Artikel lesen
|10:46
|600 Mio. für Osisko Gold Group + Equinox Gold tilgt + Silver Tiger Metals finanziert El Tigre
|600 Mio. für Osisko Gold Group + Equinox Gold tilgt + Silver Tiger Metals finanziert El Tigre
► Artikel lesen
|Di
|Silver Tiger Metals Inc. gibt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 87 Millionen Dollar sowie eine Aktualisierung der Kapitalkosten für das Projekt El Tigre bekannt
|DIESE PRESSEMITTEILUNG IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND DARF NICHT AN US-AMERIKANISCHE PRESSEDIENSTE WEITERGELEITET ODER IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VERÖFFENTLICHT...
► Artikel lesen
|22.09.
|XFRA 1OC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
|FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME...
► Artikel lesen
|22.09.
|XFRA 1OC: AUSSETZUNG/SUSPENSION
|DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSILVER TIGER METALS...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|EQUINOX GOLD CORP
|9,734
|-0,63 %
|OSISKO GOLD GROUP INC
|2,520
|+1,20 %
|SILVER TIGER METALS INC
|0,528
|-2,04 %