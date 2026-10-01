AM Green Ammonia (India) Private Limited ("AM Green") wurde als alleiniger Gewinner des asiatischen Loses im Rahmen der von der HINT.CO GmbH ("Hintco") durchgeführten H2Global-Auktion ausgewählt und sicherte sich damit einen langfristigen Abnahmevertrag über die Lieferung von Ammoniak aus erneuerbaren Brennstoffen nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO) nach Deutschland. Die Vergabe erfolgte im Anschluss an ein Ausschreibungsverfahren, bei dem das Angebot von AM Green unter den eingegangenen Angeboten den ersten Platz belegte. Über einen Zeitraum von 10 Jahren wird Hintco Ammoniak von AM Green im Wert von mindestens 585 Millionen Euro beziehen. Hintco kann zusätzliche angebotene Mengen von AM Green erwerben, wobei die Mittel aus dem Weiterverkauf von grünem Ammoniak auf dem europäischen Markt stammen.

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Left to right: Timo Bollerhey, CEO of Hintco and Co-Founder of H2Global, and Gautam Reddy, CEO of AM Green Ammonia, mark AM Green's selection as the sole winner of the Asian lot in the H2Global auction for the supply of renewable ammonia to Germany.

Das Ammoniak wird im Rahmen des Kakinada-Projekts (Phase 2) von AM Green in Andhra Pradesh, Indien, hergestellt, wo das Unternehmen einen bestehenden, auf Erdgas basierenden Produktionskomplex für Ammoniak und Harnstoff in eine Produktionsanlage umwandelt, die auf der Technologie der alkalischen Elektrolyse basiert. Der Strom für den Prozess wird über die einzigartige, rund um die Uhr verfügbare Architektur für erneuerbare Energien von AM Green bereitgestellt, die durch Pumpspeicherkraftwerke abgesichert ist und den EU-Anforderungen entspricht.

Die ersten Lieferungen nach Deutschland werden für das Jahr 2029 erwartet; das Ammoniak wird von den Seehäfen von Kakinada aus verschifft, die sich direkt neben der Anlage befinden.

Die Vereinbarung markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung der großtechnischen Produktion von Ammoniak aus erneuerbaren Energien durch AM Green in Indien und positioniert das Unternehmen als führenden Exporteur von "grünen Molekülen" nach Deutschland und auf den gesamten europäischen Markt. Für H2Global unterstreicht diese Auszeichnung die Bedeutung von Doppel-Auktionsmechanismen für die Risikominderung bei Vorreiterprojekten und die Ermöglichung endgültiger Investitionsentscheidungen. Durch H2Global trägt Deutschland zum Aufbau sauberer Industrien im Ausland bei und sichert gleichzeitig eine zuverlässige Versorgung mit Produkten auf Basis von erneuerbarem Wasserstoff im Inland.

Timo Bollerhey, CEO von Hintco und Mitbegründer von H2Global, erklärte: "Dieses Ergebnis zeugt von einem Markt, der rasch an Dynamik gewinnt. Die soliden Angebote seriöser Entwickler belegen die zunehmende Reife von Projekten im Bereich erneuerbarer Ammoniak seit der Pilotausschreibung. Ein langfristiger Vertrag gibt Produzenten wie AM Green die nötige Sicherheit für Investitionen und gewährleistet eine zuverlässige Versorgung für europäische Abnehmer. Wir danken allen Bietern und hoffen, sie in künftigen Ausschreibungsrunden wiederzusehen."

Markus Exenberger, Executive Director der H2Global Foundation und Mitbegründer von H2Global, erklärte: "Weltweit sind wiederholt Störungen in den Lieferketten für fossile Brennstoffe zu spüren gewesen. Erneuerbares Ammoniak transportiert sauberen Strom über Ozeane hinweg zu Industriezweigen, die nicht vollständig elektrifiziert werden können, und zwar mit geringen oder gar keinen CO2-Emissionen. H2Global bringt Regierungen und Industrie zusammen, um widerstandsfähige globale Lieferketten für saubere Energie und Rohstoffe aufzubauen."

Mahesh Kolli, Group President und JMD von AM Green, erklärte: "Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass AM Green als Gewinner der asiatischen Ausschreibung von H2Global ausgewählt wurde. Dieser Meilenstein festigt die Position von AM Green als bevorzugter Lieferant von erneuerbarem Ammoniak für Deutschland und ganz Europa und belegt, dass umweltfreundliche Moleküle zu optimalen Preisen in industriellem Maßstab aus Indien geliefert werden können. Der Sieg in einem verbindlichen Ausschreibungsverfahren ist eine eindrucksvolle Bestätigung für die Einsatzbereitschaft unserer Plattform. Von Kakinada aus werden wir erneuerbares Ammoniak an Kunden in Europa und Asien liefern und so ehrgeizige Dekarbonisierungsziele in konkrete industrielle Emissionsminderungen umsetzen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für AM Green und erst der Anfang der Rolle, die wir beim Aufbau eines globalen Marktes für erneuerbare Moleküle spielen wollen."

Hintco wird die vollständigen Ergebnisse noch vor Ende des Jahres 2026 veröffentlichen, zusammen mit den Ergebnissen anderer H2Global-Ausschreibungen (Lose für Afrika, Nordamerika, Südamerika und Ozeanien). Um die Integrität der laufenden Ausschreibungsverfahren zu wahren, werden bis dahin keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Hintco dankt allen Bietern für ihre Teilnahme, und die H2Global Foundation bedankt sich bei ihren Partnern und Förderern.

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