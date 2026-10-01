Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Sebastian Brunner Communications hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Gute Nachrichten für die Gläubiger im Insolvenzverfahren der Stadtwerke Gera AG (SWG): "Ihre Forderungen werden voll befriedigt. In der Schlussverteilung haben wir insgesamt 65,4 Millionen Euro, davon rund 12,1 Millionen auch für nachrangige Forderungen, an sie ausgezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Gera als Gesellschafterin den sich nach der Befriedigung aller Gläubiger ergebenden Übererlös in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro", konnte Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé von der Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter nach dem Schlusstermin am Amtsgericht Gera mitteilen. Im Insolvenzverfahren war es ihm zudem gelungen, Fortführungslösungen für alle operativ tätigen Tochtergesellschaften zu realisieren und rund 1.000 Arbeitsplätze zu sichern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de