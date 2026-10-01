Brechen (www.anleihencheck.de) - Auf der Angebotsseite zeigt sich der KMU-Anleihemarkt derzeit wieder aktiver, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.Mehrere Emittenten würden aktuell um die Gunst der Anleger werben - von etablierten Unternehmen wie UBM und Katjes Greenfood über den Dauerbrenner NZWL bis hin zu Debütanten wie Paribus Finance. Die Kategorisierung reiche dabei von klassischer Anleihe und Green Bond über besicherte Unternehmensanleihe bis hin zu Nordic Bond. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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