Goch (ots) -KI-gestützte, cloudbasierte ERP-Lösung für kleine und mittlere Fertigungsunternehmen vernetzt Konstruktion, Kalkulation und FertigungECI Software Solutions führt sein Enterprise Resource Planning (ERP)-System Ridder iQ (https://www.ecisolutions.com/de/produkte/ridder-iq/) zum heutigen 1. Oktober in Deutschland ein. Die Lösung richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor allem in der Metallverarbeitung sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Mit Ridder iQ erhalten Hersteller mehr Transparenz und Kontrolle über den gesamten Fertigungsprozess, was zu höherer Liefertreue, effizienteren Abläufen und optimierten Margen beitragen kann.Einheitliche Plattform für Konstruktion, Fertigung und FinanzenRidder iQ vernetzt auf einer einheitlichen Plattform zentrale Arbeitsprozesse wie Konstruktion, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Planung, Montage und Service. Die so entstehende einheitliche Datenbasis (Single Source of Truth) versetzt Unternehmen in die Lage, bereichsübergreifende Zusammenarbeit besser zu koordinieren, schnellere Entscheidungen zu treffen und alle Abläufe über den gesamten Auftragszyklus hinweg kontrolliert zu steuern. Das KI-gestützte Cloud-ERP-System unterstützt dabei alle wesentlichen Aufgaben wie Vorkalkulation, Stücklistenverwaltung, Einkauf, Arbeitsplanung, Produktionsplanung, Lagerverwaltung, Dokumentenmanagement, Lieferung oder Nachkalkulation. So lassen sich zum Beispiel Konstruktions- und Produktdaten direkt in nachgelagerte Prozesse wie Stücklistenerstellung, Beschaffung und Produktionsplanung übernehmen.Die Vernetzung der Systeme erfolgt über standardisierte Schnittstellen für CAD/CAM, PDM/PLM, Angebotskonfiguration (CPQ), Finanz- und BI-Systeme. Über eine einfach anbindbare API können Unternehmen weitere Anwendungen integrieren. Ridder iQ wird als SaaS-Lösung über eine europäische Cloudinfrastruktur bereitgestellt.Zugeschnitten auf KMU in der FertigungsbrancheIndividuelle Kundenanforderungen, komplexe Produkte und wechselnde Aufträge stellen insbesondere für kleine und mittelständische Fertigungsunternehmen eine Herausforderung dar. "Die deutsche mittelständische Fertigungsindustrie ist bekannt für hochspezialisierte Produkte und komplexe Kundenanforderungen. Die Unternehmen wollen aber in der Regel ein ERP-System, das zu ihrer Unternehmensgröße passt und sie nicht überfordert. Sie brauchen eine Lösung, die anspruchsvolle Fertigungsprozesse unterstützt, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen", sagt Aldo Veenstra, President, Manufacturing Division Europe bei ECI Software Solutions. "Ridder iQ ist ganz auf die herausfordernden Aufgaben der mittelständischen Fertigungsindustrie zugeschnitten."Lokales Team für den deutschen MarktMit mehr als 25.000 täglichen Nutzern hat sich Ridder iQ in Mittel- und Nordeuropa bereits als ERP-Software für KMU in der Fertigungsindustrie etabliert.Für den Markteintritt in Deutschland steht ein eigenes Team bereit, das Kunden und Interessenten mit Beratung, Implementierung und Support unterstützt."Der Einstieg in den deutschen Markt ist ein wichtiger Schritt für ECI und für Ridder iQ", so Dipl.-Ing. Friedrich Prill, Business Development Representative bei ECI Software Solutions. "In den Gesprächen der letzten Wochen höre ich immer wieder dasselbe: Ein Fehlteil, und drei Aufträge stehen. Mit Ridder iQ können wir helfen, genau diese Szenarien zu minimieren oder ganz zu verhindern.""Wir wollen eng mit den Herstellern zusammenarbeiten, um ihre individuellen Prozesse noch besser zu verstehen und die Möglichkeiten einer vernetzten, modernen ERP-Umgebung aufzuzeigen", ergänzt Johannes Bersem, Vertriebsleiter bei ECI Software Solutions.Über ECI Software SolutionsECI Software Solutions bietet cloudbasierte Unternehmenssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), zugeschnitten auf die Anforderungen in Fertigung, Bauwesen, Außendienst und Vertrieb. Die von Branchenexperten entwickelten Lösungen vernetzen verschiedene Unternehmensanwendungen und tragen so zur Verbesserung von Transparenz, betrieblicher Effizienz und Rentabilität bei. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Branchenführer genießt ECI das Vertrauen von 25.000 Kunden in über 90 Ländern weltweit. Der europäische Hauptsitz von ECI befindet sich in den Niederlanden. Weiterhin verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Belgien und Norwegen. ECI hat seinen Hauptsitz in Westlake, Texas, und unterhält Niederlassungen in den USA, Kanada, Mexiko und Australien.Pressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHECISolutions@lhlk.deOriginal-Content von: ECI Software Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183545/6363004