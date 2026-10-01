München (ots) -Von Komfortwanderungen über abwechslungsreiche Trekking- und Radtouren bis hin zum anspruchsvollen Bergsteigen: Hauser Exkursionen erweitert sein Angebot für 2027 um rund 50 neue Routen. Im druckfrischen, deutlich ausgebauten Katalog finden sich 159 Reise-Highlights von Albanien bis Tansania. Zudem leistet der Slow-Trekking-Marktführer künftig einen erweiterten Beitrag zum Klimaschutz.159 Reise-Highlights von Albanien bis Tansania sind im Katalog von Hauser Exkursionen für 2027 gebündelt - eine inspirierende Auswahl aus dem online veröffentlichten Gesamtprogramm. Bereichsleiterin Jeanette Buller: "Aufgrund der großen Nachfrage seitens der Reisebüros haben wir unseren Katalog deutlich erweitert. Neben Wander-, Trekking- und Radreisen für Einsteiger und Genießer finden sich darin erstmals Reisen im Alpenraum, anspruchsvolle Touren für Bergsteigerinnen und Bergsteiger sowie die erfolgreichen Selfguided-Touren, bei denen die Gäste mit Roadbook oder App unterwegs sind".Das online veröffentlichte Gesamtangebot umfasst 350 Routen in mehr als 80 Ländern weltweit. Neben den Fernreisen, die bereits im Juni veröffentlicht wurden, sind jetzt auch alle Europa-Angebote online verfügbar. Das Programm ist vielfältiger denn je: Rund 50 Touren hat der Wander- und Trekking-Spezialist für 2027 neu aufgelegt. Besonders ausgebaut wurde das Angebot für Reisende, die aktiv unterwegs sein, aber nicht auf Komfort verzichten möchten.Als neue Ziele 2027 unter anderem im Gepäck: Frankreich (Festland), Sizilien, Schottland, Guatemala, São Tomé und Südkorea. Alle Reisetermine für 2027 sind online und in Reisebüros buchbar. Bei zahlreichen Terminen ist die Reisedurchführung bereits garantiert. Internet: www.hauser-exkursionen.deNews in Europa: Wandern in den Alpen, Radfahren in der ProvenceZu den Europa-Angeboten von Hauser Exkursionen, die auch im Katalog 2027 veröffentlicht sind, zählen drei neue Wanderreisen in den Alpen. Reisende, die es etwas langsamer angehen lassen möchten, sind auf der sechstägigen Standort-Tour in Bayern "Zwischen Kochelsee und Karwendel" goldrichtig. Im Allgäu wartet die neue einwöchige Reise "Hüttenwandern rund um Füssen" und in den Schweizer Alpen geht es in sieben Tagen "Auf dem Europaweg zum Matterhorn".Während Korsika und La Reunion längst zu den Klassikern zählen, ist Frankreich (Festland) neu im Angebot von Hauser Exkursionen. Outdoor-Begeisterte können das Land auf zwei Wanderreisen und einer Selfguided-Radreise kennenlernen. Auf der neuen achttägigen Genießertour "Wandern zwischen Wein und Bergen" erkunden sie in acht Tagen das Elsass und die Vogesen. Die Provence ist Ziel der achttägigen Wanderreise "Von den Seealpen ans Mittelmeer" sowie einer neuen Mountainbike-Tour, bei der die Urlauber die Region in acht Tagen auf eigene Faust entdecken können.Weitere neue Wanderreisen in Europa führen unter anderem nach Irland, Schottland und Sizilien, aber auch besonders beliebte Destinationen wie Grönland, Portugal und Sardinien sind im Katalog vertreten.Neuheiten in der Ferne: Komfortwandern in Nepal, Bergsteigen in BolivienBereits im Juni hatte Hauser Exkursionen die Fernreisen für 2027 online veröffentlicht. Eine Auswahl daraus findet sich ebenso im Katalog. Zum Beispiel die neue entschleunigte 14-tägige Wanderreise "Nepal entspannt erleben". Dabei übernachten die Reisenden in ausgewählten, komfortablen Unterkünften ohne täglichen Ortswechsel und bewegen sich maximal auf 2.200 Metern Höhe. Sie entdecken die Heiligtümer im Kathmandu-Tal, wandern zum Nonnenkloster Nagi Gompa und erkunden die Umgebung von Pokhara auf leichten Tageswanderungen.Auf drei Sechstausender geht es auf einer neuen dreiwöchigen Reise in Bolivien, die sich an geübte Bergwanderinnen und -wanderer richtet. Und natürlich finden sich auch die Fernreisen-Klassiker im Katalog 2027: zum Beispiel Reisen zum Kilimanjaro in Tansania oder Trekkingtouren in Marokko und Peru.Neu ab 2027: Erweiterter Beitrag zum KlimaschutzAb 2027 berechnet der Veranstalter bei allen Reisen neben der Anreise auch die Treibhausgasemissionen für Transport, Unterkunft und Verpflegung und finanziert ein Gold-Standard-zertifiziertes Klimaschutzprojekt in Indien. Der entsprechende Beitrag ist im Reisepreis bereits enthalten. Das Projekt trägt zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei und verfolgt zugleich soziale Ziele. Dazu gehört beispielsweise die Bereitstellung effizienter Öfen für Familien, die bislang auf offenen Feuerstellen kochten. Bereits seit 2012 ist Hauser Exkursionen TourCert-zertifiziert und erfüllt damit hohe Standards für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus.Weitere Informationen gibt es in Reisebüros oder im ServiceCenter von Hauser Exkursionen unter der Telefonnummer +49-89-235006-0.Seit 1973 die Welt und sich selbst entdecken mit Hauser ExkursionenIm Gesamtangebot des Münchner Veranstalters, der zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört, finden sich 350 Wander-, Trekking- und Radreisen in mehr als 80 Ländern weltweit. Sie reichen von leichten Einsteiger-Angeboten bis hin zu anspruchsvollen Bergtouren. Alle Gruppenreisen werden von erfahrenen deutschsprachigen Reiseleiterinnen und Reiseleitern begleitet, mit maximal zwölf Teilnehmern durchgeführt und sind damit auch für Alleinreisende ideal. Daneben gehören auch organisierte Selfguided-Touren zum Programm, die es ermöglichen, auf eigene Faust unterwegs zu sein - während ein Roadbook oder eine App für Orientierung sorgen. Der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur steht für Hauser Exkursionen im Vordergrund. Bereits heute weist der Slow-Trekking-Marktführer die Treibhausgasemissionen für die An- und Abreise seiner Reisen aus. Ab 2027 erweitert Hauser Exkursionen die Berechnung auf weitere Reiseleistungen wie Transport vor Ort, Unterkunft und Verpflegung. Auf Grundlage der Emissionsdaten wird ein Gold-Standard-zertifiziertes Klimaschutzprojekt in Indien unterstützt. Der Klimaschutzbeitrag ist bereits im Reisepreis enthalten. Seit 2012 trägt Hauser Exkursionen das TourCert-Siegel für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus. Die aktuelle Zertifizierung ist bis Mai 2027 gültig. Internet: www.hauser-exkursionen.dePressekontakt:Karin Graf, Pressesprecherin Hauser ExkursionenTelefon: +49 (0)89 500 60 - 507, E-Mail: k-graf@hauser-exkursionen.deOriginal-Content von: Hauser Exkursionen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81719/6363021