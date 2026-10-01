München (ots) -Gesund und leistungsfähig zu sein, ist für Männer ein wichtiges Thema. Doch nach wie vor suchen Männer in den mittleren Jahren seltener ärztlichen Rat und nutzen Vorsorgeangebote erst später. SBK Siemens-Betriebskrankenkasse und BIG direkt gesund schließen diese Lücke nun mit dem Angebot Adon Care Plus - ein Gewinner aus dem Startup Wettbewerb Healthy Hub.Adon Care Plus ist ein umfassendes Angebot rund um Männergesundheit. Es bietet einen einfachen digitalen Zugang, um Männer mit wichtigen Gesundheitsthemen unkompliziert in ihrem Alltag zu erreichen. "Männer sterben in Deutschland im Schnitt rund fünf Jahre früher als Frauen. Das ist kein Naturgesetz, sondern hängt mit geschlechtstypischer Sozialisation und einem anderen Vorsorgeverhalten zusammen: Während Frauen früh an regelmäßige Vorsorge herangeführt werden, gehen junge Männer kaum zum Arzt", erklärt Christina Bernards, Teamleiterin Versorgungsmanagement der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse. "Mit Adon Care Plus bieten wir Männern Zugänge zu Gesundheitswissen und Versorgung, die sie unterstützen, für ihre Gesundheit aktiv zu werden."BIG direkt gesund, SBK und Adon Health beginnen heute die vertragliche Zusammenarbeit. Die Versicherten können Adon Care Plus ab Mitte Oktober nutzen.Vom Wissen zum Handeln: Ein Angebot, das Männer ins Tun bringtAdon Care Plus gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Elemente, die informative Inhalte mit Labordiagnostik und ärztlicher Beratung vereinen:1) Information und Selbst-AssessmentMännliche Versicherte der beiden Krankenkassen im Alter von 35 bis 65 Jahren erhalten 12 Monate Zugang auf die Plattform Adon Care. Dort haben sie rund um die Uhr Zugriff auf drei Masterclasses zu den Themen Herz-Kreislauf-Erkrankung, Prostatabeschwerden und Hormongesundheit. Die drei Masterclasses werden von führenden Professoren auf den entsprechenden Gebieten kuratiert.Zu jedem der drei Themenbereiche gehört ein fundierter Fragebogen zur Selbsteinschätzung, der Versicherten hilft, ihre Gesundheit strukturiert einzuordnen.Der Fragebogen zur Hormongesundheit hilft insbesondere, ein Risiko für einen Testosteronmangel zu erkennen. Studien zufolge weist mehr als jeder dritte Mann über 45 Jahren zu niedrige Testosteronwerte auf1. Doch Testosteronmangel bleibt oft unerkannt. Denn die Symptome wie Erschöpfung, Leistungseinbußen oder fehlende Libido werden häufig als normale Alterserscheinung hingenommen. Unbehandelt kann ein Testosteronmangel unter anderem den Stoffwechsel, die Knochengesundheit, das Herz-Kreislauf-System und das psychische Wohlbefinden beeinträchtigen.2) Testosteron-Heimtest mit LaboranalyseWeist die Selbsteinschätzung auf ein Risiko für einen Testosteronmangel hin, erhält der Versicherte ein Testkit für eine Kapillarblutprobe nach Hause. Als eine der ersten Krankenkassen setzen SBK und BIG direkt auf die Blutentnahme mit dem Tasso Device: Das kleine Entnahmesystem wird am Oberarm angebracht. Auf Knopfdruck wird die Probe mittels Unterdrucks nahezu schmerzfrei gewonnen - ohne Nadel in der Armbeuge, ohne Terminsuche und ohne Wartezimmer. Die Probe geht anschließend an ein Fachlabor, das die relevanten Hormonwerte bestimmt.3) Ärztliche BeratungNach Auswertung der Blutprobe im Labor wird das Testergebnis in einem ausführlichen Videogespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt aus dem Adon-Kooperationsnetzwerk besprochen. Die Ärztinnen und Ärzte sind auf Männergesundheit und Hormondiagnostik spezialisiert. Ergibt sich aus der Beratung ein Bedarf für weitere Versorgung, kann der Versicherte in die Regelversorgung übergeleitet werden.Christiane Heidrich, Teamleiterin Versorgungsmanagement von BIG direkt gesund, bringt das Angebot auf den Punkt: "Mit Adon Care Plus schließen wir nicht nur eine Versorgungslücke bei Männern in den mittleren Jahren. Wir bringen auch einmal mehr innovative Versorgung mit echtem Mehrwert direkt zu den Versicherten. Besonders wichtig ist dabei auch der einfache und niederschwellige Zugang: Ohne Wartezeiten, direkt von zu Hause und ärztlich begleitet."Quelle:1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16846397/Über den Startup-Wettbewerb Healthy Hub:Seit 2018 engagieren sich die Krankenkassen des Healthy Hub für die Digitalisierung des Gesundheitswesens und haben so bereits 27 Start-ups in die Versorgung gebracht. Der Healthy Hub ist eine Zusammenarbeit der mhplus Krankenkasse, der IKK Südwest, der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse sowie der BIG direkt gesund. Adon Health gewann den 6. Wettbewerb 2025/2026. Der 7. Wettbewerb läuft seit August 2026; mehr Infos unter: https://www.healthy-hub.de/.Über Adon Health:Adon Health ist ein ärztlich geführtes Unternehmen für Männergesundheit mit Sitz in München. Über seine digitale Plattform verbindet Adon Health medizinisches Wissen, Labordiagnostik von zu Hause und telemedizinische Gespräche mit unabhängigen Kooperationsärztinnen und -ärzten. Tausende Männer haben über Adon Health bereits ihre Hormonwerte bestimmen lassen und ebenso viele ärztliche Gespräche geführt. Ein medizinischer Expertenbeirat mit Professoren aus Endokrinologie und Andrologie begleitet das Konzept. Adon Health ist einer der Gewinner des Startup-Wettbewerbs Healthy Hub 2025. Mehr Infos unter: https://adon-health.de.Über BIG direkt gesund:Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 480.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 13 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.Über die SBK:Die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse gehört zu den größten gesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätige Krankenkasse versichert sie mehr als eine Million Menschen und betreut rund 186.000 Firmenkunden in Deutschland - mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 79 Geschäftsstellen. Seit über 100 Jahren setzt sich die SBK persönlich und engagiert für die Interessen der Versicherten ein. Sie positioniert sich als Vorreiterin für einen echten Qualitätswettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung. Voraussetzung dafür ist aus Sicht der SBK mehr Transparenz für die Versicherten - über relevante Finanzkennzahlen, aber auch über Leistungsbereitschaft, Beratung und Dienstleistungsqualität von Krankenkassen. Im Sinne der Versicherten vereint die SBK darüber hinaus das Beste aus persönlicher und digitaler Welt und treibt die Digitalisierung im Gesundheitswesen aktiv voran.Pressekontakt:Elke RuppertStab UnternehmenskommunikationTel.: +49 89 62700-161Mobil: +49 151 59068354E-Mail: elke.ruppert@sbk.orgOriginal-Content von: SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40635/6363031