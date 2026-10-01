KI hat den Kundenservice erobert und ist gerade bei den größeren Händlern schon zum Normalfall geworden. Doch andere Annehmlichkeiten wie der vorherige Verfügbarkeitscheck in der Filiale sind immer noch die Ausnahme. Das EHI Retail Institut hat die neueste Ausgabe seines E-Commerce-Reports vorgestellt. Besonderes Augenmerk legen die Handelsexpert:innen dabei einerseits auf die Veränderungen im Zahlungsverhalten der Kund:innen sowie darauf, wie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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