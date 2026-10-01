Unterhaching (ots) -Retro-Revolution: Mars Wrigley's bringt für kurze Zeit die Kultkaugummis der 80er Jahre zurück und trifft das Lebensgefühl der jungen GenerationEin schrilles, unbeschwerte Lebensgefühl, dass viele nur aus den Erzählungen kennen, feiert sein Comeback in der jungen Generation: "the 80ies are back". Mars Wrigley liefert den passenden Throwback in die 80er Jahre und bringt Wrigley's Spearmint, Doublemint und Big Red als limitierte Retro-Edition zurück.Songs aus früheren Jahrzehnten mischen sich in aktuelle Playlists, Filme und Serien lassen einen vergangenen Zeitgeist aufleben, Retro-Looks bestimmen die Feeds. Der virale Trend auf Instagram: KI-Tools verwandeln Selfies in stilechte 80er-Porträts - Föhnwelle, Neonfarben, Kassetten, Rollschuhe und Fotostudio-Ästhetik inklusive. Die digitalen Zeitreisen sammeln zuverlässig Likes.Selbst die Jüngeren schauen neugierig zurück und finden in der Vergangenheit Impulse für ihre Gegenwart. 74 Prozent der 18- bis 34-Jährigen kennen das Gefühl der Sehnsucht nach einer Zeit, die sie selbst gar nicht erlebt haben.1 Mit Wrigley's Spearmint, Doublemint und Big Red kehren jetzt drei Kaugummi-Klassiker von Mars Wrigley für kurze Zeit zurück, die das Lebensgefühl "von früher" in Realtime erlebbar machen.Eine Zeit vermissen, die seltsam vertraut wirkt, obwohl sie nicht Teil der eigenen Biografie ist: Diese besondere Form der Nostalgie hat einen Namen: Anemoia. Der amerikanische Autor John Koenig prägte den Begriff, der sich aus den griechischen Wörtern für Wind und Geist ableitet. Das Bild dahinter: ein Baum, der sich im Wind rückwärts neigt.80er-Nostalgie ist das neue NowWenn sich der Blick der jungen Generation zurückneigt, ist das wie eine Gegenbewegung zu einem Alltag, der immer schneller, digitaler und öffentlicher wird. Auf die Frage, welches nicht erlebte Jahrzehnt sie besonders fasziniert, antworteten 33 Prozent: die 80er Jahre, gefolgt von den 90ern mit 22 Prozent.1Diese Ära steht für eine Zeit, in der nicht jeder Moment eine Story war, die sofort geteilt und von anderen bewertet wurde: Leben, ohne ständig erreichbar zu sein. Mit Freunden sprechen, statt Textmessages zu tippen. Sein Ding machen, ohne sich pausenlos mit anderen zu vergleichen. Sich küssen, ohne daran zu denken, dass jemand den Moment online stellen könnte. Eine wichtige Tür in diese Zeit öffnet die Popkultur: 62 Prozent der unter 35-Jährigen nennen Musik als wichtigsten Zugang, 53 Prozent Filme.1Wrigley's Spearmint, Doublemint und Big Red drehen das Anemoia-Gefühl um - und lenken den Blick ins echte Leben. Kaugummi ist analog, unkompliziert und wie gemacht zum Teilen: Packung öffnen, weiterreichen, gemeinsam kauen - im Hier und Jetzt.Für 66 Prozent aller Befragten ist der Originalgeschmack das wichtigste Kriterium bei einer Neuauflage.¹ Die limitierte Retro-Edition bleibt deshalb geschmacklich und optisch nah an den Kaugummi-Ikonen. Nur das Format ist in der Gegenwart angekommen: Statt als Streifen kommen die Kaugummis als Dragees daher und lassen sich leichter portionieren.Alles andere als "yesterday"Mit Wrigley's Spearmint, Doublemint und Big Red verbinden sich alt Erinnerungen und neue Vorstellungen an früher mit Momenten, die heute entstehen. Ab sofort bis Anfang Dezember 2026 im Einzelhandel erhältlich. (Solange der Vorrat!)1 Umfrage von Weber Shandwick im Auftrag von Mars Wrigley im August 2026, 1015 Befragte im Alter zwischen 18 und 54 JahrenÜber Mars WrigleyMars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated - einemin mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2024 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. Euro. An seinen Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Pet Nutrition, Royal Canin und Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 5.800 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS, PEDIGREE, SHEBA, CESAR, PERFECT FIT, KITEKAT, FROLIC, DREAMIES, CATSAN und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S, SNICKERS, TWIX und CELEBRATIONS sowie WRIGLEY'S EXTRA und AIRWAVES. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL, MIRÁCOLI und EBLY. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier (https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele) mehr zu unseren Klimazielen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/Pressekontakt:Ihre Fragen beantworten wir gern:eckstein Influence GmbHHaus VierbirkenMarcusallee 1628359 BremenMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 - 421 - 61943905Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteininfluence.com/Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6363039