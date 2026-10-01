Nur einen Tag nach Beginn der Ressortabstimmung bremst das Kanzleramt den Finanzminister aus. Sein Entwurf sei so nicht mehrheitsfähig, heißt es aus Regierungskreisen. Geplant waren bis zu 38 Cent je Liter für süße Limonaden und rund eine Milliarde Euro Einnahmen pro Jahr. Union und mehrere Bundesländer lehnen das Vorhaben ab.Klingbeils Zuckersteuer liegt auf Eis. Das Bundeskanzleramt hat den Gesetzentwurf des Finanzministers vorerst gestoppt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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