Für Selbstzahler sinken die Kosten der Spritze spürbar, während der dänische Pharmakonzern weiter gegen Eli Lilly und fallende Preise kämpft. Die Aktie notiert nahe ihrem Wochentief, frische Studiendaten von Regeneron verpuffen. Unter Aktionären herrscht Ernüchterung.Novo Nordisk macht Wegovy in Schweden deutlich billiger. Seit dem 1. Oktober kostet die Abnehmspritze dort 20 Prozent weniger - ein weiterer Schritt in einem Markt, in dem der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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