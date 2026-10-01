Kräftiges Wachstum dank KI-Rechenzentren, eine Umsatzprognose oberhalb aller Schätzungen: Eigentlich wäre damit Stoff für eine Rally geliefert. Doch Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf höchstem Stand seit 2002 und teures Öl bremsen Halbleiterwerte aus. Aktionäre streiten nun über eine Bewertung im einstelligen KGV-Bereich - und über Michael Burrys Wette gegen KI.Der US-Speicherchiphersteller Micron hat mit seinem Quartalsbericht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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