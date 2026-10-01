Teures Öl nahe 100 Dollar, steigende Anleiherenditen, Inflation nahe Dreijahreshoch: Deutschlands Leitindex fällt zum Oktoberstart auf ein Zweimonatstief - und holt den Rückschlag bis Mittag fast komplett auf. Starke Chipzahlen aus den USA verpuffen dabei, Anleger trauen dem Rebound noch nicht.Erstmals seit Ende Juli ist der DAX unter 25.000 Punkte gerutscht. Am Vormittag sackte der Leitindex bis auf rund 24.825 Zähler ab, bis zum Mittag hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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