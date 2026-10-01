Münster (ots) -Die Mittwochsziehung von LOTTO 6aus49 hat sich für einen Tipper aus NRW besonders gelohnt. Er knackte am 30. September den Jackpot und ist nun um rund 10,4 Millionen Euro reicher.Mit den Gewinnzahlen 5, 6, 10, 20, 38 und 44 sowie der passenden Superzahl 9 traf der Spielteilnehmer bundesweit als Einziger die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Dafür erhält er nun 10.452.319,20 Euro. Seinen Tipp hatte der Glückspilz im Internet abgegeben. Die Gewinnklasse 2 (sechs Richtige) blieb bei der Ziehung unbesetzt. Bei der nächsten Ziehung beträgt die Gewinnsumme in dieser Gewinnklasse rund 2 Millionen Euro.Weiterer Hochgewinn in NRWNeben dem Millionengewinn bei LOTTO 6aus49 gab es an demselben Ziehungsabend einen weiteren Treffer in Nordrhein-Westfalen: Im Kreis Düren wurde die Gewinnklasse 1 der Zusatzlotterie SUPER 6 erzielt. Den Gewinn von 100.000 Euro hat der Tipper dank WestLotto-Karte schon bald auf dem Konto.Nächste ZiehungenDie nächsten Chancen bei LOTTO 6aus49 warten bereits am Samstag, 3. Oktober (Jackpot: rund 4 Millionen Euro). Am Tag zuvor - Freitag, 2. Oktober - geht es bei Eurojackpot um rund 106 Millionen Euro. Weitere Informationen in allen WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6363045