Berlin (ots) -Am 9. Oktober 2026 wird die Ausgabe der Tageszeitung DIE WELT ein exklusives Sammlerobjekt: Der britische Ausnahmekünstler Damien Hirst kuratiert die diesjährige Künstlerausgabe. Damit führt Hirst eine 2010 begonnene Tradition fort, in der herausragende Akteure der Gegenwartskunst - von Georg Baselitz über Gerhard Richter bis hin zu Jeff Koons und KAWS - der Tageszeitung für einen Tag ihr unverwechselbares Gesicht geben.Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe steht ein besonderes Jubiläum: Vor genau 40 Jahren erschuf der damals 21-jährige Hirst sein erstes "Spot Painting". Diese Serie bunter Punkte machte ihn, neben den in Formaldehyd eingelegten Haien und Schafen, quasi über Nacht weltberühmt. "A dumb idea done to death becomes perfection", reflektiert Hirst heute über die ikonischen Werke, die das visuelle Konzept der WELT-Künstlerausgabe prägen werden. "Ich wünschte manchmal, ich hätte ausschließlich diese Gemälde gemacht - aber leider gibt es in meinem Kopf zu viele verschiedene Stimmen."Die WELT-Künstlerausgabe ist traditionell ein Produkt mit besonderer Aufmerksamkeit und Wertigkeit: Sie wird auf hochqualitativem Zeitungspapier gedruckt und hat für Kunstliebhaber einen Sammlerwert. Durch eine zusätzliche digitale Inszenierung hat sie eine potenzielle Reichweite von 17,3 Millionen Kontakten.Cornelius Tittel, Initiator der Künstlerausgaben und Creative Director der WELT: "Seit ich Damien Hirsts Hai 1997 in der Londoner Royal Academy gesehen habe - in einer 'Sensation' betitelten Show, die ich nie vergessen werde -, war es mein Traum, mit Hirst zusammenzuarbeiten. Dass er nun eine ganze Ausgabe der Zeitung übernimmt, ist ein Glücksfall für mich - und DIE WELT."Die "Welt des Damien Hirst" erscheint am 9. Oktober 2026, begleitet von einem ausführlichen Gespräch zwischen dem Künstler und Cornelius Tittel.Shop für Direktbestellungen der WELT-Künstlerausgabe mit Damien Hirst: welt.de/hirst (https://www.lesershop24.de/die-welt/damien-hirst?utm_campaign=WELT+K%C3%BCnstlerausgabe+Damien+Hirst&utm_content=Short-URL&utm_medium=Content&utm_source=cross-channel)Hinweise zur Bildverwendung:- Fotocredit: © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved / VG Bild-Kunst, Bonn 2026.- Zu beachten: Abbildung ausschließlich 1:1, kein BeschnittPressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6363044