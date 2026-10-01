Berlin (ots) -Der Internationale Jugendwettbewerb jugend creativ der Volksbanken und Raiffeisenbanken startet am 1. Oktober 2026 in seine 57. Runde. Unter dem Motto "Traumwelten" gestalten Kinder und Jugendliche Bilder und Kurzfilme von Welten, die es nur in ihrer Vorstellung gibt. Teilnehmen kann man auch über ein Quiz. Künstliche Intelligenz ist bei Bildern und Filmen als Hilfsmittel ausgeschlossen. Digital gestaltete Bilder werden ausgedruckt und mit mindestens einem Screenshot aus dem Arbeitsprozess eingereicht, auf dem die einzelnen Ebenen zu sehen sind.Schirmherrin der neuen Wettbewerbsrunde ist die Schauspielerin und Autorin Katja Riemann. Für sie ist Vorstellungskraft etwas, das man trainieren muss: "Die Imagination, sie kann uns retten. Sie ist immer da, verfügbar und - umsonst! Wir müssen sie üben."Im Schulalltag kommt dieses Üben oft zu kurz. Seit Anfang September die neuen PISA-Ergebnisse veröffentlicht wurden, dreht sich die Debatte vor allem um Lesen und Mathematik. Aus derselben Studienreihe stammen Zahlen zum kreativen Denken, die die OECD im Juni 2024 veröffentlicht hat: Nur die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland gab an, dass Lehrkräfte sie ermutigen, originelle Ideen zu entwickeln. Im OECD-Schnitt waren es 64 Prozent. Beim kreativen Denken selbst liegen die Jugendlichen in Deutschland im OECD-Durchschnitt."Die Jugendlichen können kreativ denken, das belegen die Daten. Was fehlt, sind Gelegenheiten dafür im Unterricht", sagt Prof. Dr. Anja Mohr, Professorin für Bildende Kunst und ihre Didaktik an der LMU München und pädagogische Leiterin von jugend creativ. "Eine KI erzeugt heute in Sekunden ein Bild. Umso wichtiger sind Aufgaben, bei denen Kinder erleben, wie aus einer eigenen ästhetischen Praxis heraus ein eigenes Werk entsteht."Welten, die es nur im Kopf gibtDie Aufgaben sind nach Alter gestaffelt. In den Klassen 1 bis 4 zeigen die Kinder, wie ihre eigene Traumwelt aussieht und was sie dort glücklich macht. In den Klassen 5 bis 9 erfinden sie eine Welt mit eigenen Regeln und Wesen. In den Klassen 10 bis 13 geht es um die Frage, was Fantasie verändern kann und welche Gedanken sie freilegt, die im Alltag von Pflichten, Regeln und Erwartungen überdeckt werden. Die Technik ist frei wählbar, von der Zeichnung bis zum Stop-Motion-Film.Jährlich gehen allein in Deutschland mehrere hunderttausend Einsendungen ein, seit dem Start im Jahr 1970 waren es international mehr als 90 Millionen.Teilnahme bis 18. Februar 2027Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 sowie junge Menschen bis einschließlich 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. Bilder und Quizscheine reichen sie dafür bis zum 18. Februar 2027 bei den teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken ein, Kurzfilme laden sie auf www.jugendcreativ-video.de hoch. Fachjurys bewerten Bilder und Filme zunächst vor Ort, dann auf Landes- und Bundesebene. Im Juni/Juli 2027 werden in der Kategorie Bildgestaltung die internationalen Siegerinnen und Sieger aus den sechs teilnehmenden Ländern Deutschland, Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz gekürt. Auf die Bundessiegerinnen und Bundessieger wartet im August 2027 als Preis eine Woche kreativer Entfaltung in der Bundespreisträgerakademie.Junge Botschafterinnen und BotschafterNeben Katja Riemann begleiten vier junge Kreative die Wettbewerbsrunde: Jette Pfeifer, die bei den Buchkindern Leipzig zehn eigene Bücher gestaltet hat, Hörspielmacher Emil Ackermann, Roya Husseini aus dem Filmprojekt "Meine Wunderkammern" und der Indie-Pop-Musiker bac. Roya Husseini bringt das Motto auf einen Satz: "Fantasie beginnt dort, wo Regeln enden."Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es unter www.jugendcreativ.de.Bildmaterial wie das Wettbewerbsmotiv und das jugend creativ-Logo finden Sie unter https://www.jugendcreativ.de/Presse.Weitere Informationen zu jugendcreativ und jcTraumwelten unter:www.jugendcreativ.de (Homepage)www.jugendcreativ-video.de (Videoportal)www.facebook.com/jugendcreativwww.instagram.com/jugendcreativwww.youtube.com/@jugendcreativPressekontakt:Pressekontakt BVR:Cornelia SchulzPressesprecherinTelefon: 030/2021-1330E-Mail: presse@bvr.dePressekontakt Agentur:getpressAlina BongartzTelefon: 0176/73501970E-Mail: alina@get-press.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/6363052