VANCOUVER, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Analyseergebnisse aus Bohrung BR26-007 bekannt zu geben, der ersten Bohrung des Bohrprogramms 2026 des Unternehmens auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Birch ("Birch"), das sich etwa 65 Kilometer nordöstlich von Burwash Landing im Yukon befindet. Die Step-out-Bohrung BR26-007 wurde in Streichrichtung ca. 200 Meter östlich von Bohrung BR25-003 niedergebracht und durchteufte mehrere oberflächennahe Skarnhorizonte, darunter 23,5 Meter mit einem Gehalt von 0,48 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold, 0,11 % Kupfer und 1,47 g/t Silber ab einer Bohrtiefe von 39,5 Metern, wodurch sich die abgebohrte Streichlänge der oberflächennahen Skarnmineralisierung bei Birch auf etwa 1 Kilometer verlängerte.

Highlights

23,5 Meter ("m") mit 0,48 g/t Gold ("Au"), 0,11 % Kupfer ("Cu") und 1,47 g/t Silber ("Ag") ab 39,5 m in einer etwa 200 m östlich von BR25-003 niedergebrachten Step-out-Bohrung, wodurch die abgebohrte Streichlänge des oberflächennahen mineralisierten Skarns auf etwa 1 Kilometer erweitert wurde.

Mehrere übereinanderliegende Skarnhorizonte im oberen Teil der Bohrung stützen die Interpretation eines ausgedehnteren aussichtsreichen stratigrafischen Pakets östlich der bisherigen Bohrungen.

Die Mineralisierung ist in einer Abfolge aus Schiefer, Marmor/Kalkstein und Skarn beherbergt, wobei in den stärker gold-kupfermineralisierten Abschnitten Chalkopyrit und Pyrrhotin protokolliert wurden.

Ein Abschnitt von 0,8 m mit 12,1 g/t Au und 2,84 g/t Ag ab 261,0 m wurde innerhalb einer alterierten Schiefer-Skarn-Abfolge in der Tiefe gebohrt, was auf Goldpotenzial unterhalb der oberflächennahen Horizonte hindeutet.

"Wir freuen uns, dass BR26-007 den mittels Bohrungen überprüften Bereich bei Birch auf eine Länge von etwa 1 Kilometer erweitert hat, was zeigt, dass sich die oberflächennahe Skarn-Gold- und Kupfermineralisierung in Streichrichtung nach Osten fortsetzt", sagt Jim Coates, CEO von Yukon Metals. "Die oberflächennahen Skarnhorizonte stehen weiterhin im Mittelpunkt unseres Interesses, während der tiefere hochgradige Goldabschnitt, die Beziehungen zu Intrusionen und die im Süden kartierte Intrusion zusätzliche Anhaltspunkte liefern, während wir den vollständigen Datensatz für 2026 auswerten und Folgearbeiten planen."

Bohrergebnisse, Geologie und östliche Erweiterung des Skarnsystems Birch

Die Bohrung BR26-007 wurde im Streichen etwa 200 m östlich von BR25-003 angesetzt, um die Fortsetzung der skarnhaltigen Stratigrafie zu untersuchen, die im Rahmen des ersten Bohrprogramms des Unternehmens identifiziert worden war (Abbildung 1). Die Bohrung durchteufte in ihren oberen 65 m mehrere mineralisierte Horizonte und verlängerte damit die gebohrte Streichlänge des oberflächennahen mineralisierten Skarns bei Birch auf etwa 1 Kilometer.

Abbildung 1 - Karte des Projekts Birch mit den Bohransatzpunkten aus den Jahren 2025 und 2026, der durch Bohrungen erfassten, etwa 1 Kilometer langen Ausdehnung des oberflächennahen mineralisierten Skarns in Streichrichtung sowie der Lage von BR26-007 etwa 200 m östlich von BR25-003.

Im oberen Teil durchteufte BR26-007 ab 7,0 m eine 7,5 m mächtige Zone mit Gehalten von 0,16 g/t Au, 0,04 % Cu und 1,78 g/t Ag, die in einer gemischten Abfolge aus Schiefer, Skarn, Intrusivgestein und karbonathaltigem Gestein beherbergt ist.

Im weiteren Verlauf durchteufte die Bohrung ab 39,5 m einen Abschnitt von 23,5 m mit Gehalten von 0,48 g/t Au, 0,11 % Cu und 1,47 g/t Ag. Dieser Abschnitt umfasst 13,5 m mit einem Gehalt von 0,71 g/t Au, 0,17 % Cu und 1,78 g/t Ag ab 49,5 m, der wiederum Folgendes enthält:

1,3 m mit einem Gehalt von 4,05 g/t Au, 0,15 % Cu und 2,45 g/t Ag ab 49,5 m in Marmor/Kalkstein mit chloritisiertem Skarn und bläschenförmigem bis disseminiertem Chalkopyrit; sowie

4,2 m mit einem Gehalt von 0,82 g/t Au, 0,45 % Cu und 4,37 g/t Ag ab 58,8 m in stark chloritisiertem Skarn mit Pyrrhotin und Chalkopyrit.

Tabelle 1 - Ausgewählte Analyseergebnisse aus der Bohrung BR26-007.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) CuÄq* (%) BR26-007 7 14,5 7,5 0,16 0,04 1,78 0,20 und 39,5 63 23,5 0,48 0,11 1,47 0,58 Einschl. 49,5 63 13,5 0,71 0,17 1,78 0,87 Einschl. 49,5 50,8 1,3 4,05 0,15 2,45 4,02 Einschl. 58,8 63 4,2 0,82 0,45 4,37 1,27 und 261 261,8 0,8 12,10 0,02 2,84 11,54

Die angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt. *Die Kupferäquivalentgehalte (CuÄq %) wurden anhand der folgenden Formel berechnet: CuÄq % = Cu % + (Au g/t × 0,95) + (Ag g/t × 0,0095), basierend auf Metallpreisen von 4,00 US-Dollar/Pfund Cu, 3.000 US-Dollar/Unze Au und 40 US-Dollar/Unze Ag. Ausgehend von einer Überprüfung vergleichbarer Projekte wurden Gewinnungsraten von 92 % für Kupfer, 80 % für Gold und 60 % für Silber angenommen. Bei Birch wurden bislang keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt.

Die Bohrungen im Jahr 2026 knüpfen an das erste Explorationsprogramm des Unternehmens aus dem Jahr 2025 an, bei dem eine 1,4 Kilometer lange und bis zu 400 Meter breite Gold-Kupfer-Anomalie im Boden untersucht wurde, die mit karbonathaltiger Stratigrafie und quer verlaufenden Intrusivgesteinen zusammenfällt. Diese Bohrungen bestätigten ein mineralisiertes Skarnsystem, das sich innerhalb von wechsellagernden Schiefer- und Marmorschichten entwickelt hat, die von mehreren Phasen intrusiver Gänge durchschnitten werden (siehe Pressemitteilung vom 3. September 2025).

BR25-003, die östlichste Bohrung des Programms im Jahr 2025, wurde etwa 300 m nordöstlich von BR25-001 niedergebracht und durchteufte ab 26,6 m eine 47,4 m mächtige Zone mit einem Gehalt von 0,43 g/t Au (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025). BR26-007 erweitert die mineralisierte Skarnzone um weitere 200 Meter östlich von BR25-003.

BR26-007 durchteufte über ihre gesamte Länge zahlreiche porphyrische, intermediäre Intrusionsgänge, einschließlich unmittelbar oberhalb des oberflächennahen mineralisierten Pakets, das bei 39,5 m beginnt (Abbildung 2). Die Bohrungen im Jahr 2025 zeigten ein ähnliches Muster, wobei sich die Mineralisierung lokal entlang der Ränder von Granodiorit- und Feldspat-Porphyr-Gängen konzentrierte. Diese Beobachtungen stützen die Interpretation des Unternehmens, dass die Intrusionsvorgänge eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Verteilung der Skarnalteration und -mineralisierung bei Birch gespielt haben.

Abbildung 2 - Querschnitt durch BR26-007 und angrenzende Bohrungen mit Darstellung der interpretierten Geologie, der wichtigsten Skarn-Horizonte und der Cu-Äquivalent-Analyseintervalle. Die Kupferäquivalentwerte (CuÄq %) wurden anhand der folgenden Formel berechnet: CuÄq % = Cu % + (Au g/t × 0,95) + (Ag g/t × 0,0095), basierend auf Metallpreisen von 4,00 US-Dollar/Pfund Cu, 3.000 US-Dollar/Unze Au und 40 US-Dollar/Unze Ag. Auf der Grundlage einer Auswertung vergleichbarer Projekte wurden Gewinnungsraten von 92 % für Kupfer, 80 % für Gold und 60 % für Silber angenommen. Bei Birch wurden bislang keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt.

Die Mineralisierung im oberen Teil von BR26-007 erstreckt sich über mehrere Horizonte innerhalb von wechsellagerndem Schiefer, Marmor/Kalkstein und Skarn. Höhere Gold- und Kupfergehalte korrelieren mit einer intensiveren Skarn-Alteration und einem erhöhten Sulfidgehalt, einschließlich protokolliertem Chalkopyrit und Pyrrhotin (Abbildung 3). Das erneute Auftreten von mineralisiertem Skarn innerhalb einer ähnlichen Stratigrafie östlich von BR25-003 erweitert den bekannten mittels Bohrungen überprüften Bereich des Systems und spricht für eine Fortsetzung der Exploration im Streichen.

Ab 261,0 m Bohrtiefe durchteufte BR26-007 einen schmalen Abschnitt mit einem Gehalt von 12,1 g/t Au und 2,84 g/t Ag innerhalb einer alterierten Schiefer-Skarn-Abfolge, die unmittelbar an eine protokollierte Verwerfungszone angrenzt (Abbildung 4). Der Zusammenhang dieses höheren Goldgehaltes mit der Verwerfung sowie mit sulfidhaltigen Gängchen in den umgebenden alterierten Gesteinen deutet darauf hin, dass strukturelle Faktoren ebenfalls die Verteilung der Mineralisierung bei Birch beeinflussen könnten.

Das Explorationsprogramm 2026 bei Birch umfasste sechs Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.600 m und knüpfte damit an die 1.687 m an, die im Rahmen des ersten Bohrprogramms des Unternehmens im Jahr 2025 gebohrt wurden. Die Bohrungen im Jahr 2026 waren darauf ausgelegt, das Skarnsystem in Streichrichtung und in die Tiefe zu erweitern sowie weitere Ziele zu überprüfen, die anhand geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten identifiziert wurden. Die Analyseergebnisse für die verbleibenden Bohrungen aus dem Jahr 2026 stehen noch aus.

BR26-007 ist die erste Bohrung aus dem Programm 2026, für die bereits Analyseergebnisse vorliegen. Die Ergebnisse der übrigen Bohrungen werden veröffentlicht, sobald die Analyseergebnisse vorliegen, durch die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren ("QA/QC") des Unternehmens validiert und im Kontext des sich weiterentwickelnden geologischen Modells von Birch interpretiert wurden.

Das Unternehmen führte außerdem IP-Messungen (Induzierte Polarisation) über eine Länge von 12,7 Linienkilometern im gesamten Zielgebiet Birch durch, zusammen mit Kartierungs- und Prospektionsarbeiten auf und um einen Intrusionskörper herum, der sich etwa 2 Kilometer südlich des Bohrgebiets befindet. Diese Arbeiten wurden durchgeführt, um die Intrusion, die damit verbundene Alteration und Mineralisierung sowie deren potenzielle Beziehung zum umfassenderen Mineralisierungssystem bei Birch besser zu charakterisieren.

Die Ergebnisse aus weiteren Bohrungen des Jahres 2026 werden zusammen mit der laufenden Auswertung der Bohr-, IP-, Kartierungs- und Prospektionsdatensätze dazu dienen, das geologische Modell zu verfeinern und die zukünftige Exploration bei Birch zu lenken.

Abbildung 3 - Kernfoto aus dem oberen mineralisierten Abschnitt in BR26-007, das verskarnte Karbonate mit Sulfidmineralisierung zeigt, die mit dem 23,5 m langen Abschnitt ab 39,5 m Bohrtiefe in Verbindung stehen, der Gehalte von 0,48 g/t Au, 0,11 % Cu und 1,47 g/t Ag aufweist.

Abbildung 4 - Kernfoto des tieferen hochgradigen Goldabschnitts in Bohrung BR26-007, in dem ab 261,0 m ein 0,8 m langer Abschnitt 12,1 g/t Au und 2,84 g/t Ag enthält, unmittelbar angrenzend an eine dokumentierte Verwerfungszone.

Tabelle 2 - Informationen zum Bohransatzpunkt von BR26-007, NAD83 UTM-Zone 7.

Bohrung Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Ende der Bohrung EOH (m) BR26-007 648792 6859169 1455 0 -70 466,00

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Diamantbohrkerne aus dem Programm 2026 in Birch wurden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantkernsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wurde zur geochemischen Analyse eingeschickt, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken sicher gelagert wurde. Die Probenahmeintervalle wurden anhand geologischer Grenzen festgelegt und lagen in der Regel zwischen 0,3 und 1,5 Metern. Kontrollproben machten etwa 10 % aller eingereichten Proben aus, darunter zertifizierte Referenzstandards, Blindproben, Feldduplikate und Präparationsduplikate.

Die Ergebnisse der Qualitätssicherung und -kontrolle wurden in Echtzeit überprüft, und es wurde sichergestellt, dass alle Daten die akzeptablen Grenzwerte für Genauigkeit, Präzision und Kontamination erfüllen, bevor sie in diese Pressemitteilung aufgenommen wurden.

Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an SGS Canada Inc. ("SGS") in Burnaby, British Columbia, übermittelt. Die Proben wurden so zerkleinert, dass 75 % des Materials ein 2-mm-Sieb passierten. Anschließend wurde eine 250-g-Teilprobe abgetrennt und so pulverisiert, dass mehr als 85 % des Materials ein 75-Mikrometer-Sieb passierten (PRP89). Die Probenpulver wurden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES/ICP-MS auf 40 Elemente analysiert (GE_ICP40Q12). Alle Proben wurden mittels Brandprobe und AAS bei einem nominalen Probengewicht von 50 g auf Gold analysiert (GE_FAA50V5). Goldwerte über 10 g/t Au wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Endbestimmung analysiert (GO_FAG50V). Anschließend wurden die Proben an die Niederlassung von SGS in Lakefield übermittelt, wo der grob zerkleinerte Probenanteil mittels tragbarer Nahinfrarot-Spektroskopie gescannt wurde, um die Alterationsmineralogie zu charakterisieren.

Über Birch

Birch ist ein 7.000 Hektar großes Kupfer-Gold-Explorationskonzessionsgebiet im westlichen Yukon, etwa 65 Kilometer nordöstlich von Burwash Landing. Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche und per Hubschrauber zugängliche Konzessionsgebiet stellt eine aufstrebende Kupfer-Gold-Explorationsmöglichkeit innerhalb des umfassenderen Yukon-Portfolios von Yukon Metals dar, wobei mehrere Zielgebiete im gesamten Projekt identifiziert wurden. Die bisherigen Explorationsarbeiten haben eine Kupfer-Gold-Skarnmineralisierung umrissen, während geologische, geochemische und geophysikalische Arbeiten auf das Potenzial für weitere epithermale Mineralisierungssysteme und Mineralisierungssysteme des Porphyrtyps hindeuten.

Aufbauend auf dem Programm von 2025, das 1.685 Meter an Diamantkernbohrungen mit HQ-Durchmesser (6 Bohrungen) umfasste und eine ausgedehnte Kupfer-Gold-Skarn-Mineralisierung bei Birch nachwies, umfasste das Explorationsprogramm von Yukon Metals für 2026 etwa 2.600 m an zusätzlichen Diamantkernbohrungen, 12,7 Linienkilometer IP-Messungen sowie geologische Nachkartierungen und Gesteinsprobenahmen in den vorrangigen Zielgebieten.

Über Yukon Metals Corp.

Das Portfolio von Yukon Metals basiert auf mehr als 30 Jahren Prospektionsarbeit der Familie Berdahl, dem Prospektionsteam, das hinter dem Portfolio von Snowline Gold Corp. steht. Das Portfolio besteht in erster Linie aus Kupfer-Gold-Projekten mit einem erheblichen Anteil an Wolfram. Zu den weiteren Vermögenswerten des Portfolios zählen Gold-, Silber- sowie Blei-Zink-Polymetall-Liegenschaften.

Das Unternehmen ist gut finanziert und wird von einem erfahrenen Vorstand sowie einem Managementteam geleitet, das über Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Bereichen verfügt. Yukon Metals konzentriert sich darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Stakeholder zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf Inklusivität und gemeinsamem Wohlstand und bietet sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Vorhaben beizutragen und davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Dank eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung verfügt es über hervorragende Voraussetzungen, um die nächste Generation von Bergwerken zu fördern. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und einer qualifizierten Person (im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

"Jim Coates"

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Informationen zur Interpretation, zur geologischen Bedeutung, zur potenziellen Kontinuität und zur Ausdehnung der Mineralisierung bei Birch; zur Interpretation des Zusammenhangs zwischen Skarnmineralisierung, Intrusivgestein und strukturellen Merkmalen; die potenzielle Bedeutung der über eine Bohrstrecke von etwa 1 Kilometer nachgewiesenen Erstreckung der oberflächennahen skarnmineralisierten Zone; die fortgesetzte Exploration von flachen Skarn-Horizonten bei Birch; die Integration der Bohrergebnisse mit geologischen Kartierungen, geochemischen und geophysikalischen Daten; das Potenzial zur Verfeinerung und Identifizierung zukünftiger Explorationsziele bei Birch; sowie die zukünftigen Explorationspläne und -absichten des Unternehmens. Soweit möglich wurden Begriffe wie "möchte", "wird", "sollte", "könnte", "kann", "weiterhin", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" sowie deren Verneinungen oder andere Varianten dieser Begriffe oder ähnliche Wörter und Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf den Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Tatsache, dass Birch und andere Liegenschaften möglicherweise keine vielversprechenden kupfer-, gold- oder silberreichen geologischen Systeme darstellen; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen bezüglich abgeschlossener Bohr- und Probenahmeprogramme, einschließlich der Programme für 2026 und 2025; der Zeitpunkt des Vorliegens der Analyseergebnisse aus dem Programm für 2026; die Fähigkeit, das geologische Modell zu verfeinern und die zukünftige Exploration bei Birch auf der Grundlage der Ergebnisse weiterer Bohrlöcher aus dem Jahr 2026 sowie von IP-, Kartierungs- und Prospektionsdatensätzen zu steuern; das Fehlen einer nennenswerten Größe und eines Mangels an Mineralien mit wirtschaftlich verwertbarem Gehalt; das Fehlen des Potenzials im Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu erschließen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca/ verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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