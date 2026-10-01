Holzminden (ots) -Eignet sich mein Bestandsgebäude für den Heizungstausch zur Wärmepumpe? Welche Kosten entstehen und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Interessierte bei den bundesweiten "Wärmepumpen-Infotagen". In diesem Jahr macht die Veranstaltungsreihe in 25 Städten und Regionen in ganz Deutschland Station. Stiebel Eltron unterstützt die Initiative und ist bei allen Terminen mit Fachpartnern aus der Region vertreten.Die bundesweite Veranstaltungsreihe stellt die Information rund um Wärmepumpe, Heizungstausch, Förderung und Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr nahmen laut Veranstalter mehr als 7.000 Interessierte teil. "Wir erleben jeden Tag, dass das Interesse an der Wärmepumpe groß ist - gleichzeitig haben viele Eigenheimbesitzer konkrete Fragen zu ihrem eigenen Gebäude", bestätigt Burkhard Max, Geschäftsführer der deutschen Stiebel Eltron-Vertriebsgesellschaft. "Genau deshalb ist dieses Format so wertvoll: Auf der Bühne informieren jeweils unabhängige Experten über die wichtigsten Aspekte des Heizungstauschs. Im persönlichen Gespräch mit den Fachbetrieben kann es anschließend um das individuelle Projekt gehen. Denn Gebäude, vorhandene Heizflächen, Wärmebedarf und die Wünsche der Bewohner unterscheiden sich - unsere Fachpartner kennen die passende Technik und können ein konkretes Projekt erstellen."Stiebel Eltron ist als Hersteller von Wärmepumpen mit niedersächsischem Hauptsitz und Produktionsstandorten in Deutschland optimaler Sparringspartner für die Veranstaltungsreihe. "Der deutsche Markt ist nach wie vor für uns der wichtigste. Seit 50 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir hier unsere Wärmepumpen - immer im engen Austausch mit unseren Fachpartnern im Markt", so Burkhard Max.25 Termine in ganz DeutschlandDie neue Runde der Wärmepumpen-Infotage startet am 28. September 2026 auf Sylt und läuft bis ins Frühjahr 2027. Folgende Kommunen stehen auf dem Plan: Uelzen, Bremerhaven, Waiblingen, Ravensburg, Würzburg, Wiesbaden, Altbach/Deizisau/Plochingen, Kiel, Potsdam, Braunschweig, Oldenburg, Konstanz/Singen/Radolfzell, Karlsruhe, Ingelheim am Rhein, Winterberg/Hallenberg, Neumünster, Dresden, Heilbronn, München, Rhein-Erft-Kreis, Gießen, Region Nordschwarzwald, Emmendingen und Lörrach.Die Teilnahme an den Wärmepumpen-Infotagen ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Alle 25 Termine, Veranstaltungsorte sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website der Initiative: https://waermepumpen-infotag.de/Pressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62786/6363078