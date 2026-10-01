Delaware (www.anleihencheck.de) - Der Kupon eines Syndicated Loans passt sich laufend an den Referenzzins an - anders als bei klassischen Unternehmensanleihen mit festem Kupon, so Desiree Sauer, Investment-Strategin bei Lazard Asset Management.Diese variable Verzinsung führe zu einer Zinsduration nahe null, so Sauer: "Anleger können auf diese Weise die Kreditprämie vereinnahmen, ohne dafür zusätzliche Zinsduration aufnehmen zu müssen." Dabei sei der Markt für institutionelle Syndicated Loans mit einem Volumen von nahezu zwei Billionen US-Dollar längst kein Nischensegment mehr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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