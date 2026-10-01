Zug/Mühlheim am Main (ots) -FOCUS-Business hat PLAN-B NET ZERO in die Empfehlungsliste "Leading Innovators 2027" aufgenommen, und das mit der maximalen Punktzahl in jeder untersuchten Kategorie.PLAN-B NET ZERO freut sich über eine besondere Auszeichnung: FOCUS-Business empfiehlt die PLAN-B NET ZERO AG als "Leading Innovator 2027". Für die Untersuchung hat FOCUS-Business gemeinsam mit dem Recherche-Institut FactField 400 Unternehmen aus 27 Branchen analysiert und deren Innovationskraft bewertet. Ziel war es, die innovativsten Unternehmen in Deutschland zu ermitteln.Bestwertung in jeder KategorieBewertet wurden die Bereiche Strategie, Innovationskultur, Produkte und Dienstleistungen, Prozessinnovation, Geschäftsmodellinnovation sowie Organisationsinnovation. In jedem einzelnen Feld erreichte PLAN-B NET ZERO die Höchstwertung und setzte sich damit deutlich vom Wettbewerb ab.Die Analyse bescheinigt PLAN-B NET ZERO ein ganzheitlich starkes Innovationsprofil. Innovation ist im Unternehmen fest in Strategie, Geschäftsmodell und operativen Strukturen verankert.Energiewirtschaft neu denkenDie Auszeichnung bestätigt den Anspruch von PLAN-B NET ZERO, die Energiewirtschaft mit einem integrierten Neo-Energy-Ansatz neu zu denken. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und schafft so die Grundlage für eine skalierbare, datenbasierte und kundenorientierte Energieplattform.Bradley Mundt, CEO: "Innovation prägt unser gesamtes Unternehmen""Die Empfehlung als Leading Innovator 2027 ist eine starke Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und unseres gesamten Teams", sagt Bradley Mundt, CEO der PLAN-B NET ZERO AG. "Besonders freut uns, dass wir in allen untersuchten Innovationsbereichen die maximale Punktzahl erreicht haben. Das zeigt, dass Innovation bei PLAN-B nicht auf einzelne Produkte oder Technologien begrenzt ist, sondern unser gesamtes Geschäftsmodell und unsere Organisation prägt. Darauf bauen wir auf, um unsere Neo-Energy-Plattform weiterzuentwickeln und unseren Wachstumskurs fortzusetzen."Über PLAN-B NET ZERODie PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Nutzerbasis von rund 115.000 Plattform-Usern (davon rund die Hälfte eigene Stromkunden in Belieferung; Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 60 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.PressekontaktPLAN-B NET ZERO AGJulia SchnitgerE-Mail: presse@planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175322/6363092