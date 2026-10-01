Paul Boylan bleibt als CEO weiterhin an der Spitze der gesamten IPS-Gruppe

Linesight, das weltweit tätige Bauberatungsunternehmen, gab heute die Ernennung von John Butler zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. Januar 2027 bekannt.

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John Butler, incoming CEO of Linesight (left), and Paul Boylan, Group CEO of IPS-Integrated Project Services, LLC (right). Butler will become CEO of Linesight effective 1 January 2027, succeeding Boylan, who will continue to lead the wider group.

Butler wird die Nachfolge von Paul Boylan antreten, der als Group CEO von IPS-Integrated Project Services, LLC (IPS) weiterhin eng mit Linesight und dessen Kunden verbunden bleiben wird. Boylan wird diese größere Gruppe, zu der IPS, Linesight und Springtide gehören, weiterhin leiten. Derzeit beschäftigt die Gruppe mehr als 4.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Nettoumsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar. Über ihre Spezialmarken bietet sie branchenübergreifende Lösungen an.

Linesight ist ein weltweit tätiges Bauberatungsunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung, das Dienstleistungen in den Bereichen Kosten- und Projektsteuerung sowie Programm- und Projektmanagement für Rechenzentren, Life Sciences, die Hightech-Industrie und den gewerblichen Sektor erbringt.

Unter Boylans Führung hat das Unternehmen erheblich an Größe gewonnen und ist von 20 Niederlassungen und 700 Mitarbeitern 2021 auf heute 44 Niederlassungen in 30 Ländern und mehr als 2.500 Mitarbeiter gewachsen. In diesem Zeitraum verzeichnete Linesight ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 15 und 24 und prognostiziert für die nächsten drei Jahre ein anhaltendes zweistelliges Wachstum.

Butler hat sich in seinen 25 Jahren bei Linesight eine starke Erfolgsbilanz in internationalen Führungspositionen erarbeitet und war in verschiedenen Funktionen in Großbritannien, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) tätig. In den vergangenen fünfzehn Jahren hat er das APAC- und Nahost-Geschäft von Linesight von einem kleinen Team auf über 600 Mitarbeiter in zehn Niederlassungen und acht Märkten ausgebaut. Heute betreut die Region die weltweit größten Kunden von Linesight, darunter vier der zehn führenden Technologieunternehmen der Fortune Global 500, und hat mehr als 200 Rechenzentrumsprojekte in 15 Ländern realisiert.

Während Linesight in seine nächste Wachstumsphase eintritt, wird sich Butler darauf konzentrieren, die globale Reichweite des Unternehmens auszubauen, seine Kompetenzen zu stärken und weiterhin leistungsstarke und vielfältige Teams aufzubauen, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Scott Halyday wird mit Wirkung zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Butler als Geschäftsführer für APAC und den GCC antreten und dem globalen Führungsteam von Linesight beitreten. Halyday, der in Singapur ansässig ist, kam 2018 zu Linesight und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung komplexer Programme und der Pflege von Kundenbeziehungen in der APAC-Region sowie auf internationalen Märkten mit. Er wird eine für Linesight strategisch wichtige Region leiten, die acht Märkte und einen vielfältigen Kundenstamm aus den Bereichen Rechenzentren, Life Sciences, Hightech-Industrie und Handel umfasst.

Paul Boylan, Group CEO von IPS-Integrated Project Services, LLC, sagte: "Ich möchte John zu seiner Ernennung zum CEO von Linesight gratulieren. John ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit einem tiefen Verständnis für unser Geschäft, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Er hat mit vielen unserer größten globalen Kunden zusammengearbeitet und eine bedeutende Rolle beim Ausbau von Linesight auf internationalen Märkten gespielt. Dieses fundierte Wissen, seine Erfahrung und seine Perspektive versetzen ihn in die ideale Lage, das Unternehmen zu führen, während Linesight in seine nächste Phase eintritt. Ich freue mich sehr, dass er diese Rolle übernimmt, und freue mich darauf, als Group CEO mit ihm zusammenzuarbeiten."

John Butler, designierter CEO von Linesight, sagte: "Ich bin unglaublich stolz darauf, zum CEO von Linesight ernannt worden zu sein. Ich habe meine Karriere hier als Berufseinsteiger begonnen und im Laufe der Jahre aus erster Hand erlebt, wie stark unsere Mitarbeiter sind, welches Vertrauen unsere Kunden in uns setzen und wie weit wir uns als globales Unternehmen entwickelt haben. Ich möchte Paul für seine Führungsarbeit und seinen bedeutenden Beitrag zu Linesight danken und freue mich darauf, als Group CEO weiterhin eng mit ihm zusammenzuarbeiten.

"Linesight hat sich durch fundiertes Fachwissen und ein echtes Verständnis für die Geschäftsmodelle unserer Kunden einen hervorragenden Ruf erarbeitet, und diese Qualitäten werden uns auch weiterhin auszeichnen. Zu Beginn unserer nächsten Phase haben wir die große Chance, auf dem Erreichten aufzubauen, unsere Kompetenzen zu stärken, weiterhin leistungsstarke und vielfältige Teams aufzubauen und unsere Präsenz in den Märkten auszubauen, in denen unsere Kunden investieren und wachsen."

Die Ernennungen treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

Über Linesight

Linesight ist ein weltweit tätiges Bauberatungsunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung, das Dienstleistungen in den Bereichen Kosten-, Projekt- und Terminkontrolle sowie Programm- und Projektmanagement für Rechenzentren, Life Sciences, Hightech-Industrie und den gewerblichen Sektor erbringt.

Wir agieren als strategischer Partner und verbinden globale Reichweite mit lokaler Expertise und digitaler Innovation, um Komplexität in Projekten mit Klarheit, Konsistenz und Zuversicht zu bewältigen. Die innovativsten und zukunftsorientiertesten globalen Unternehmen vertrauen auf uns wir bauen langfristige Beziehungen auf, die auf Transparenz, Verantwortlichkeit und gemeinsamen Zielen beruhen. Unsere Arbeit sorgt für Kostensicherheit und Termintreue und ermöglicht fundierte Entscheidungen von der frühen Planungsphase bis zur Fertigstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Linesight.com.

Sicherheit schaffen. Partnerschaften für die Zukunft.

Über die Unternehmensgruppe

IPS-Integrated Project Services, LLC (IPS) ist Teil der Berkshire Hathaway-Unternehmensgruppe und umfasst drei Marken: IPS, Linesight und Springtide.

Unter der Leitung von Group CEO Paul Boylan beschäftigt das Unternehmen mehr als 4.500 Mitarbeiter, ist in 40 Ländern tätig und erwirtschaftet einen Nettoumsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe vereint sich ergänzendes Fachwissen, um Kunden in komplexen und stark regulierten Branchen zu unterstützen.

IPS unter der Leitung von CEO Jim Stephanou bietet maßgeschneiderte, integrierte Lösungen für stark regulierte Branchen, die die Bereiche Planung, Ingenieurwesen, Bau, Inbetriebnahme und Betriebsbereitschaft umfassen.

Linesight ist ein weltweit tätiges Bauberatungsunternehmen, das Kostenmanagement, Projektmanagement und damit verbundene Dienstleistungen für komplexe Investitionsprojekte und -programme anbietet und über branchenübergreifende Expertise in Bereichen wie Rechenzentren, Life Sciences, Hightech-Industrie und Gewerbe verfügt. Paul Boylan ist derzeit CEO; John Butler wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zum künftigen CEO ernannt.

Springtide, unter der Leitung von CEO Michael Riordan, ist ein globaler Projektabwicklungspartner, der sich auf PMC- und EPCM-Dienstleistungen für Rechenzentren und fortschrittliche Technologieumgebungen spezialisiert hat und über Fachkompetenz in den Bereichen Planung, Engineering, Bauausführung und strategische Planung verfügt.

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