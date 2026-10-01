Leipzig (ots) -Eine kleine Melodie, ein spezieller Song - und schon wirbeln die Gedanken in die Vergangenheit. MDR Klassik und MDR Jump haben mit der Aktion "Soundtrack meines Lebens" genau diese Erinnerungen bei ihrem Publikum eingefangen. Seit Mai teilt das Publikum seine Geschichten, seine Lieblingsmusik, seine Emotionen im Radio. Und am 9. Oktober um 18 Uhr startet das große Finale: Bei MDR Klassik am Leipziger Augustusplatz erklingen die erinnerungsträchtigsten Stücke - live vom MDR-Sinfonieorchester gespielt und teilweise auch vom MDR-Kinderchor gesungen - im Konzert "Soundtrack meines Lebens". Ausgewählte Hörerinnen und Hörer erzählen dazu ihre hochemotionalen Geschichten.Viele emotionale Geschichten zu Herzenssongs sind bei der Radioaktion von MDR Klassik und MDR Jump zusammengekommen - einige davon schaffen es jetzt auf die große Bühne, mit extra für das MDR-Sinfonieorchester beauftragten Arrangements. Wie die von Jana aus Gera, die sich immer wieder von "Enjoy the Silence" von Depeche Mode beflügeln lässt. Für sie ist der Song untrennbar mit einer Klassenfahrt nach Berlin verbunden: abends, ein Ghettoblaster, der Song im Radio - und plötzlich dieses Gefühl, jung, frei und beinahe unbesiegbar zu sein. Ein Moment aus ihrer Jugend, den die Musik bis heute zurückbringt.Einen "Liebestraum", wie Liszt ihn einst in Musik goss, erlebte Simone aus Tübingen in ihrer Jugend: Gerade 16 Jahre alt, hörte sie erstmals Liszt's Klavierstück und war sofort ergriffen. Ihr Problem: In ihrem Umfeld war klassische Musik verpönt und galt als "old-school". Doch ausgerechnet der "Liebestraum" war ihr Ding. Sie hörte ihn heimlich immer und immer wieder - dabei festigte sich ihre Liebe zur klassischen Musik.Auch negativen Emotionen kann mancher perfekt mit Musik begegnen. Wie Matthias, der dann sein Lieblingsstück richtig laut aufdreht, wenn er Frust abbauen will. "Tanz der Ritter" aus Prokofjews "Romeo und Julia" ist meist das Musikstück seiner Wahl, um wieder runterzukommen. Und für Anne aus Halle ist "Nur ein Wort" von Wir sind Helden mit großer Melancholie verbunden. Dann schwelgt sie in Erinnerungen an die Trennung von ihrem ersten Freund. Auch heute hört sie den Song noch gern - ist dabei ein bisschen wehmütig und doch froh, sich mit der Musik erinnern zu können.Bereits am 3. Oktober erzählen Jana und Anne bei MDR Jump ihre Geschichten und was es mit ihnen macht, wenn ihr Song plötzlich nicht aus der Box, über Kopfhörer oder von einer Band kommt, sondern vom MDR-Sinfonieorchester gespielt wird. Bei Anne bekommt "Nur ein Wort" dabei noch eine besondere Note: Der Song wird zusätzlich vom Kinderchor gesungen. Im Zuge dessen verlost MDR Jump im Programm Tickets. Ein MDR Jump-Reporter ist bei den Orchesterproben dabei. Seine Reportage gibt es am 9. Oktober vor dem Konzert bei MDR Jump zu hören. Das ganze Konzert ist auch ab 12.10. in der ARD Mediathek zu sehen.Das moderierte Konzertformat "Soundtrack meines Lebens" offenbart die Magie von Musik und verbindet dafür klassische Werke und arrangierte Pop-Songs mit biografischem Storytelling, prominenten Stimmen und Publikumsbeteiligung.Als Special Guest ist der Tenor, Influencer und "Deutschland sucht das Supertalent"-Gewinner Ricardo Marinello dabei.Karten unter: mdr-tickets.de - Soundtrack meines Lebens Tickets, MDR Studio, 04109 Leipzig - online bestellen (https://mdr-tickets.de/p/reservix/event/2543756)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6363117