München (ots) -Flibco, Shuttleservice für Flughafen-Transfers, hat heute erfolgreich seine neue direkte Shuttlebus-Verbindung zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) München und dem Flughafen Memmingen (FMM) gestartet. Die Linie ist die erste Flibco-Verbindung in Deutschland, die gemeinsam mit FlixBus betrieben wird. Das Launch-Event markiert einen wichtigen Meilenstein für die Erschließung einer neuen Region und für den Beginn der Zusammenarbeit beider Partner.Mit dem feierlichen Durchschneiden des Eröffnungsbandes weihten Tobias Stüber, CEO von Flibco, André Schwämmlein, Flix CEO, Daniel Packenius, Vice President Europe Central Flix, und Paul De Muynck, Flibco Directordie neue Shuttlebus-Linie heute offiziell ein. Die Gäste, darunter lokale Partner und Medienvertreter, hatten die Gelegenheit, einen der modernen Flibco-Busse zu besichtigen und sich von den Vorteilen der neuen Verbindung zu überzeugen. "Der Start unserer Linie von München nach Memmingen ist ein nächster Schritt für unsere Expansion in Deutschland", sagte Tobias Stüber. "Wir möchten Reisenden in Süddeutschland und internationalen Besuchern eine direkte, digital buchbare und stressfreie Alternative zum bestehenden Angebot bieten. Durch unser digitales know-how, die Kombination aus Komfort, Zuverlässigkeit und smarten Preisen sorgen wir dafür, dass eine entspannte Reise schon lange vor der Ankunft am Flughafen beginnt."Direkt, komfortabel und preiswertDie neue Linie bietet Reisenden eine äußerst flexible Verbindung. Tickets können komplett digital über flibco.com und die Flibco-App gebucht werden: Mit 15 täglichen Abfahrten, einer Fahrzeit von rund 1 Stunde und 25 Minuten und Tickets ab nur 6,99 EUR geht es ab sofort mit Flibco bequem zum Flughafen. Fahrgäste profitieren von moderner Ausstattung wie kostenlosem WLAN an Bord, viel Beinfreiheit und USB-Ladeanschlüssen - für ein erstklassiges Reiseerlebnis vom ersten Klick bis zum Zielort.Weitere Informationen, Preise und Fahrpläne finden Sie unter: https://www.flibco.com/de/shuttle/bus-muenchen-flughafen-memmingenPressekontakt:Pressebüro Flibcoc/o Achtung! Mary GmbHRatinger Straße 940213 DüsseldorfMail: Flibco@achtung.deOriginal-Content von: flibco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183546/6363111