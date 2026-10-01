Toronto, ON / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. ("Mayfair" oder das "Unternehmen") (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ - gibt bekannt, dass es eine strategische Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Millionen CAD sowie eine Absichtserklärung und ein unverbindliches Term Sheet mit der Macquarie Bank Limited ("Macquarie") über eine geplante Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 300 Millionen CAD (die "Fazilität") abgeschlossen hat, was einem geplanten Gesamtfinanzierungspaket von bis zu 310 Millionen CAD entspricht. Die Finanzierung würde die Erschließung des zu 100 % im Besitz von Mayfair befindlichen Goldprojekts Fenn-Gib ("Fenn-Gib" oder das "Projekt") in der Region Timmins im Norden Ontarios unterstützen.

Highlights

Eigenkapitalbeteiligung - Macquarie hat eine Zeichnungsvereinbarung über Mayfair-Stammaktien im Wert von 10 Millionen C$ zu einem Preis von 4,26 C$ abgeschlossen, was einem Aufschlag von 10 % auf den 5-Tage-VWAP entspricht und eine führende globale Rohstoffbank mit den Aktionären von Mayfair auf eine Linie bringt.

Projektfinanzierungsfazilität - Eine unverbindliche Auftragsvereinbarung zur Vermittlung einer Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 300 Millionen C$ (einschließlich bis zu 20 Millionen C$ kapitalisierter Zinsen), die, sofern sie zu den vorgesehenen Bedingungen abgeschlossen wird, den Großteil des in der Vor-Machbarkeitsstudie von 2026 geschätzten anfänglichen Entwicklungskapitals in Höhe von 450 Millionen C$ finanzieren würde.

Vorzeitige Inanspruchnahme - Die vorgeschlagene Fazilität umfasst eine Tranche in Höhe von 25 Millionen CAD für die vorzeitige Inanspruchnahme, die voraussichtlich zum Zeitpunkt des Abschlusses zur Verfügung stehen wird und finanzielle Flexibilität für die Finanzierung von Vorarbeiten, dem Kauf von Ausrüstung mit langer Lieferzeit und der detaillierten Planung vor der vollständigen Inanspruchnahme der Mittel für den Bau bieten würde.

Zinssatz - Angepasster kanadischer Tagesgeld-Repo-Durchschnittssatz ("CORRA") zuzüglich 4,75 % p. a., der nach Projektabschluss auf den angepassten CORRA-Satz zuzüglich 4,25 % p. a. sinkt, wobei während der Bauphase Zinsen in Höhe von bis zu 20 Mio. CAD kapitalisiert werden können.

Rückzahlungsbedingungen in Übereinstimmung mit dem Bergbauplan - vierteljährliche Rückzahlungen beginnen sechs Monate nach Beginn der kommerziellen Produktion, wobei die vollständige Rückzahlung spätestens 72 Monate nach der ersten Inanspruchnahme der Fazilität im Anschluss an die vorzeitige Auszahlungstranche erfolgen muss.

Goldabnahme - das Finanzierungspaket umfasst ein Abnahmerecht zugunsten von Macquarie für die ersten 50.000 Unzen des jährlich geförderten Goldes bis zu einer Höchstmenge von 300.000 Unzen, zu einem veröffentlichten Referenzpreis abzüglich 50 US-Dollar pro Unze, wobei 50 % dieses Goldabnahmerechts gleichzeitig mit der Unterzeichnung der Auftragsvereinbarung und dem Abschluss der Kapitalbeteiligung von Macquarie unverfallbar werden und die verbleibenden 50 % dieses Goldabnahmerechts beim Abschluss der Kreditfazilität unverfallbar werden.

Gemäß dem unverbindlichen Term Sheet würde Macquarie als Mandated Lead Arranger, Agent und alleiniger Underwriter der Fazilität fungieren, die als Projektfinanzierungsfazilität strukturiert wäre. Die Erlöse würden zur teilweisen Finanzierung der Entwicklung, des Baus, der Inbetriebnahme und des Anlaufs von Fenn-Gib sowie der damit verbundenen Betriebsmittel- und Projektkosten verwendet. Die Finanzierung würde durch vorrangige Sicherheiten am Projekt besichert. Macquarie kann in Absprache mit Mayfair die Beteiligung weiterer Kreditgeber oder Risikoteilnehmer in Höhe von mindestens 30 % des Finanzierungsbetrags arrangieren.

Kevin Annett, Finanzvorstand von Mayfair, erklärte: "Der Abschluss dieser Auftragsvereinbarung und des Finanzierungs-Term-Sheets stellt einen wichtigen Meilenstein für Mayfair dar, während wir Fenn-Gib in Richtung Entwicklung vorantreiben. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Macquarie, einem hoch angesehenen globalen Finanzinstitut mit umfassender Erfahrung im Bergbausektor. Die vorgeschlagene Finanzierung bildet eine solide Grundlage für unsere umfassendere Projektfinanzierungsstrategie und ermöglicht es uns gleichzeitig, einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektdurchführung beizubehalten. Wir sind überzeugt, dass Macquarie ein hervorragender langfristiger Partner sein wird, während wir das Fenn-Gib-Projekt vorantreiben und das Unternehmen weiter ausbauen."

Mike Burns, Leiter des Bereichs Bergbaufinanzierung - Amerika im Geschäftsbereich "Commodities and Global Markets" von Macquarie, fügte hinzu: "Fenn-Gib sticht als kanadisches Goldprojekt hervor, das das Potenzial hat, ein bedeutender neuer Produzent zu werden. Mayfair hat einen disziplinierten Ansatz verfolgt, um das Projekt voranzutreiben und Risiken zu minimieren, und wir freuen uns, die globale Erfahrung von Macquarie im Bergbau und in der Projektfinanzierung einzubringen, um die nächste Phase seiner Entwicklung zu unterstützen. Als Anteilseigner und durch unser Engagement bei der vorrangigen Fremdfinanzierung freuen wir uns darauf, mit dem Mayfair-Team zusammenzuarbeiten, während es Fenn-Gib in Richtung Bau und Produktion vorantreibt."

Das Term Sheet ist unverbindlich. Die vorgeschlagene Fazilität und die damit verbundenen Transaktionen stehen weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, einschließlich der Begutachtung durch einen unabhängigen Ingenieur, der Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Vertragsunterlagen sowie der Erfüllung der für eine Finanzierung dieser Art üblichen aufschiebenden Bedingungen.

Die strategische Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Millionen C$ wird zu einem Preis von 4,26 C$ gezeichnet, was einem Aufschlag von 10 Prozent (10 %) auf den volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange bis einschließlich 30. September 2026 entspricht, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Fenn-Gib beherbergt eine angezeigte Goldmineralressource von 4,3 Millionen Unzen (181,3 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,74 g/t), und die in der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, "PFS") von 2026[1] dargelegte Strategie sieht vor, das Projekt im Rahmen des provinziellen Genehmigungsverfahrens zu entwickeln, wobei die höhergradige wahrscheinliche Mineralreserve von 1 Million Unzen (25,1 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,29 g/t), die sich in oberflächennaher Lage befindet, wobei die durch die Lagerstätte gebotene Flexibilität und Skalierbarkeit hervorgehoben wird. Die PFS skizziert zudem das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten auszubauen, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD, einer Amortisationszeit im Basisszenario von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow-[2] von 896 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und den Dialog mit den Interessengruppen voran, mit dem Ziel, im Jahr 2028 mit dem Bau zu beginnen und im Jahr 2030 die Produktion aufzunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Exploration im gesamten Landpaket, um den Umfang der Mineralressourcen und die Wachstumschancen zu steigern.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"). Die Verwendung der Wörter "wird" und "erwartet" sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die erwartete Strategie zur Erschließung des Projekts im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Provinz, die Ausrichtung auf die hochgradige Mineralreserve von 1 Million Unzen, der Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts, alle erwarteten Zeitpläne für die Genehmigungen, der Abschluss der vorgeschlagenen Finanzierung mit Macquarie zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bedingungen oder überhaupt, die Verfügbarkeit, Höhe, Struktur, Preisgestaltung, Inanspruchnahme und Rückzahlung der Projektfinanzierungsfazilität und der vorzeitigen Inanspruchnahmetranche, den Abschluss der geplanten Kapitalbeteiligung und der Goldabnahmevereinbarung, die Angemessenheit des Finanzierungspakets im Verhältnis zum geschätzten Entwicklungskapital sowie alle Angaben im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40-F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, die unter den Profilen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca bzw. auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange ("TSXV") noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich mit Ihren Anfragen bitte an:

Drew Anwyll, P.Eng.

CEO, Mayfair Gold Corp.

2770 Plymouth Dr - Suite 101

Oakville, ON L6H 6Y4 Kanada

+1 (855) 350-5600

info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

#_ednref1 Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel "Fenn-Gib-Goldprojekt - Technischer Bericht gemäß NI 43-101 und Vor-Machbarkeitsstudie" vom 19. Dezember 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

#_ednref2 Der Begriff "freier Cashflow" hat keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen

Kennzahlen anderer Emittenten, die als Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bezeichnet werden. Da sich das Unternehmen nicht in der Produktion befindet, verfügt es weder über historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen noch über historische vergleichbare Kennzahlen nach IFRS, weshalb die vorstehenden zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit den nächstgelegenen vergleichbaren Kennzahlen nach IFRS in Einklang gebracht werden können.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86073Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86073&tr=1



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