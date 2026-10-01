NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die neue Bilanzierunspraxis im Geschäftsjahr 2027 an. Die veränderte Segmentierung werde der Ertragskraft besser gerecht./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 13:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5949181045
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 13:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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