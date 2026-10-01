Unternehmen, die bis zum 31. Dezember unterzeichnen, erhalten das Agentic HR Accelerator Program im Wert von 24.000 unter der Leitung von Jessie Zwaan sowie das Leapsome HRIS Basis-Paket komplett kostenlos.

Leapsome, die KI-gestützte HR-Plattform, hat heute das Agentic HR Accelerator Program gelauncht. Das sechsmonatige Leadership-Programm bietet Personalteams einen klaren Fahrplan, persönliche Begleitung und eine exklusive Peer-Gruppe aus HR-Führungskräften, um das eigene Team zum Treiber der KI-Transformation im gesamten Unternehmen zu machen.

Kunden, die bis zum 31. Dezember unterzeichnen, erhalten das Agentic HR Accelerator Program im Wert von 24.000 kostenlos, nutzen das Leapsome HRIS Basis-Paket für die gesamte Vertragslaufzeit ohne Zusatzkosten und profitieren von einer vollständigen HRIS-Datenmigration in nur zwei Wochen. Das Angebot gilt sowohl für Neukunden als auch für bestehende Leapsome-Kunden.

Der aktuelle Workforce Trends Report 2027 von Leapsome unterstreicht die Dringlichkeit der Transformation: 81 der 100 analysierten, schnell wachsenden Unternehmen setzen bereits KI-Kenntnisse in ihren HR-Rollen voraus. Zudem sind 72 der ausgeschriebenen HR-Stellen mittlerweile auf strategische Talentarbeit ausgerichtet.

"Der Großteil unserer Branche fügt lediglich einzelne KI-Funktionen hinzu und nennt das Transformation", erklärt Jenny Podewils, Co-Gründerin und Co-CEO von Leapsome. "Der Standard für exzellente HR-Arbeit hat sich jedoch grundlegend verändert: Effiziente Personalverwaltung ist heute nur das Fundament. Wir glauben fest daran, dass ein starkes People-Team innerhalb von sechs Monaten zu einer KI-gestützten HR-Organisation werden kann. Genau dafür stellen wir ihnen unsere eigenen Experten an die Seite weil die KI-Leadership von morgen aus dem HR-Bereich kommen wird."

Ein HR-Team, das den Wandel nicht abwartet, sondern aktiv gestaltet

Eine KI-gestützte HR-Organisation führt die KI-Transformation des gesamten Unternehmens aktiv an. KI-Agenten übernehmen dabei die operative Verwaltung, beantworten Anfragen zu Mitarbeiterdaten und beschleunigen die Talententwicklung. Dadurch gewinnt das HR-Team die nötige Kapazität, um die KI-Kompetenz im Unternehmen zu steigern und die Organisation von morgen zu bauen.

Praktische Anwendungsfälle umfassen unter anderem:

Präzises Recruiting Performance: KI hilft dabei, die passenden Talente schneller zu finden, einzustellen und ab Tag 1 produktiv sowie KI-fit zu machen.

KI hilft dabei, die passenden Talente schneller zu finden, einzustellen und ab Tag 1 produktiv sowie KI-fit zu machen. Autonome Core-HR-Prozesse: KI-Agenten übernehmen die zeitintensivsten administrativen Workflows, damit dem Team wieder Zeit für das bleibt, was wirklich zählt: die Mitarbeitenden.

KI-Agenten übernehmen die zeitintensivsten administrativen Workflows, damit dem Team wieder Zeit für das bleibt, was wirklich zählt: die Mitarbeitenden. Echtzeit-Daten für Entscheidungen: Auf jede Personalfrage erhalten Führungskräfte sofort präzise, fundierte Kennzahlen auf Basis von Echtzeit-Daten.

Was das Agentic HR Accelerator Program beinhaltet

Das Programm ist eine sechsmonatige, begleitete Initiative für wachsende Unternehmen, die die KI-Transformation in ihrer Organisation aktiv gestalten wollen. Die erste Kohorte startet im Januar 2027.

Experten-Sessions mit Jessie Zwaan: Live- und Aufzeichnungs-Sessions unter der Leitung von Jessie Zwaan (zweifache HR-Buchautorin und VP People Strategy bei Leapsome).

Live- und Aufzeichnungs-Sessions unter der Leitung von Jessie Zwaan (zweifache HR-Buchautorin und VP People Strategy bei Leapsome). Exklusive HR-Peer-Gruppe: Eine ausgewählte Kohorte von HR-Führungskräften aus ambitionierten Teams für den echten Austausch auf Augenhöhe.

Eine ausgewählte Kohorte von HR-Führungskräften aus ambitionierten Teams für den echten Austausch auf Augenhöhe. Drei spezifische KI-Anwendungsfälle: Das Team wählt drei individuelle KI-Use-Cases Leapsome begleitet die Umsetzung, bis jeder Workflow nahtlos läuft.

Das Team wählt drei individuelle KI-Use-Cases Leapsome begleitet die Umsetzung, bis jeder Workflow nahtlos läuft. Feste Ansprechperson bei Leapsome: Ein persönlicher Partner an der Seite des Teams, der den Fahrplan strukturiert und Schritt für Schritt begleitet.

Ein persönlicher Partner an der Seite des Teams, der den Fahrplan strukturiert und Schritt für Schritt begleitet. Setup und Migration: Vollständige HRIS-Datenmigration innerhalb von zwei Wochen, durchgeführt von Leapsome-Experten. Für das Kundenteam bleibt nur eine kurze Checkliste.

Vollständige HRIS-Datenmigration innerhalb von zwei Wochen, durchgeführt von Leapsome-Experten. Für das Kundenteam bleibt nur eine kurze Checkliste. Reifegrad-Check und Zertifizierung: Abschließende Evaluierung des Status quo und offizielle Zertifizierung für die KI-gestützte HR-Organisation.

Die technologische Grundlage

Leapsome hat seine Plattform gezielt für diesen Wandel weiterentwickelt gemeinsam mit Kunden, die veraltete Altsysteme hinter sich gelassen haben. Mit der Plattform lassen sich komplexe HR-Workflows per Texteingabe erstellen. Ein Prompt wie "Erstelle einen Onboarding-Workflow für Software-Entwickler in Deutschland inklusive Hardware-Bestellung, 30-Tage-Check-in und Probezeit-Review" wird vom KI-Workflow-Builder in Sekunden entworfen. Kein Prozess startet ohne die Freigabe des Teams. Über interaktive Dashboards können Führungskräfte datenbasierte Fragen stellen wie "Werden unsere Top-Performer innerhalb ihrer Gehaltsbänder fair bezahlt?" und erhalten Antworten aus Echtzeit-Mitarbeiterdaten.

"Wir haben von Grund auf Leapsome neu entwickelt, damit HR-Teams die KI-Transformation anführen und starke Organisationen aufbauen können, statt in der Verwaltung festzustecken", so Kajetan Armansperg, Co-Gründer und Co-CEO von Leapsome. "Unsere KI-Agenten übernehmen administrative Personalprozesse immer mit menschlicher Freigabe an den entscheidenden Stellen. Unser umfassender Talent-Graph deckt den gesamten Mitarbeiter-Zyklus von Recruiting und Onboarding bis hin zu Performance und Lohnabrechnung ab. Er liefert den KI-Agenten den entscheidenden Kontext, um HR-Teams wertvolle Zeit für das Wesentliche zurückzugeben"

Kund:innen von Leapsome sparen im Schnitt 40 Admin-Aufwand und berichten von bis zu 20 höherer Mitarbeiter-Performance. Mehr als 2.000 Organisationen von KI-Branchenführern wie Notion und Parloa bis hin zu schnell wachsenden Teams nutzen Leapsome.

Weitere Informationen zum Programm und zur Demo-Buchung unter: leapsome.com/de/agentic-hr-accelerator

Über Leapsome

Leapsome ist die KI-gestützte HR-Plattform für kleine Personalteams mit großer Wirkung. KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen erfolgreich skalieren und dieser Wandel betrifft vor allem die Menschen im Unternehmen. Leapsome vereint autonome KI-Agenten für administrative Personalprozesse mit der führenden Lösung für Talententwicklung am Markt. So verwandeln HR-Leader Echtzeit-Mitarbeiterdaten direkt in strategische Maßnahmen.

Über 2.000 Organisationen von KI-Branchenführern wie Notion und Parloa bis hin zu schnell wachsenden Teams nutzen Leapsome. Die Plattform ist nach ISO 27001 sowie SOC 2 Type II zertifiziert, erfüllt die Vorgaben des EU AI Acts sowie der DSGVO und wird von G2 regelmäßig als Kategorie-Führer für Benutzerfreundlichkeit und ROI ausgezeichnet. Leapsome wurde 2016 von Jenny Podewils und Kajetan Armansperg gegründet und hat Hauptsitze in Berlin und New York.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261001500667/de/

Contacts:

Maura McCarthy

PR Communications Lead

maura.mccarthy@leapsome.com