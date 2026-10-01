Köln (ots) -Derzeit laufen die Dreharbeiten für den 101. Kölner "Tatort". Da Klaus J. Behrendt als Kommissar Max Ballauf im 100. Fall seinen letzten Einsatz haben wird, ermittelt Kriminalhauptkommissarin Merle Rautenberg, gespielt von Ricarda Seifried, im "Tatort - Entfesselt" an der Seite von Freddy Schenk (Dietmar Bär). Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird der Wechsel im Kölner Ermittlerteam erst in einem Jahr zu sehen sein.Ricarda Seifried, 1990 in München geboren, studierte an der London Academy of Music & Dramatic Arts (LAMDA) und der Theaterakademie August Everding in München. Bekannt ist sie u. a. aus "Deutsches Haus" (2023), "Axiom" (2022) und "Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit" (2018). Für ihre Rolle in "Wintermärchen" (2018) wurde sie 2020 für den Preis der Deutschen Filmkritik als "Beste Darstellerin" nominiert. Beim Filmfest München 2026 erhielt sie für "Erzähl mir dein Morgen" den Förderpreis Neues Deutsches Kino für die "Beste Schauspielerische Leistung".Die Dreharbeiten zum "Tatort - Entfesselt" finden unter anderem im Kölner Zoo statt. Hauptkommissar Schenk und die neue Kollegin Rautenberg ermitteln im Fall eines ermordeten Tierarztes. Mit dabei sind auch Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In weiteren Rollen sind Urs Jucker, Franziska Benz, Andreas Nickl, Josefa Heinsius, Sergen Meral, Moritz Klaus, Therese Hämer und Aram Tafreshian zu sehen. Das Drehbuch schrieben Eva Zahn und Volker A. Zahn, Regie führt Torsten C. Fischer, die Bildgestaltung übernimmt Andreas Köhler.Der "Tatort - Entfesselt" wird produziert von Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten) für die ARD. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6363127