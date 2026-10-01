Von Ende Mai bis Ende Juli verzeichnete die Rocket Lab-Aktie einen massiven Kursrückgang von über -60%, doch in den letzten Wochen zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Vor allem der Sprung zurück über die 50-Tage-Linie stimmt zuversichtlich. Am Donnerstag bestätigt sich der positive Trend, der Kurs legt vorbörslich um +4,5% zu. Das sind die Gründe für den Aufschwung und so sollten sich Anleger nun verhalten. Rekordauftrag sorgt für Rückenwind Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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