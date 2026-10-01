Die Lynas Rare Earths-Aktie gibt am Donnerstagvormittag um über -7% nach und fällt damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Was steckt hinter dem Kurseinbruch des Seltenerdproduzenten und ist er ein guter Grund für einen Kauf? Eine bedeutende Übernahme Auslöser des Kursrückgangs der Lynas Rare Earth-Aktie war die Bekanntgabe einer Übernahme. Das australische Bergbauunternehmen wird für 968 Millionen AU$ Meteoric Resources kaufen. Die Transaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de