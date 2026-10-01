Die Siemens Energy-Aktie hat sich in den letzten Tagen zwischen 140 und 146 € eingependelt. Wird sie diese Nachricht aus der Seitwärtsbewegung rausholen und wie sollten Anleger sich nun positionieren? Prognose bestätigt Gestern fand der Pre-Close-Call zu den Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 statt, das am 30. September zu Ende ging. Die Quintessenz daraus ist, dass alle Prognosen im Wesentlichen vom Management bestätigt wurden. Beim Umsatz rechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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