Sitetracker, der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen für das Asset-Lifecycle-Management kritischer Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass BNZ, ein unabhängiger Stromerzeuger (IPP) mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien in Südeuropa, Sitetracker ausgewählt hat, um die Verwaltung seines wachsenden Portfolios verschiedener Technologien zu optimieren und zu skalieren.

BNZ entwickelt, baut und betreibt großtechnische Anlagen für erneuerbare Energien in Spanien, Italien und Portugal. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 2,7 GW in den Phasen Entwicklung, Bau und Betrieb, darunter 530 MW, die bereits ans Netz angeschlossen sind, sowie 222 MW, die sich im Bau befinden. Um sein kontinuierliches Wachstum zu unterstützen, suchte BNZ nach einer zentralisierten Plattform, um die Transparenz zu verbessern, Arbeitsabläufe zu standardisieren und die betriebliche Effizienz über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg zu steigern.

"Die nächste Generation von Marktführern im Bereich erneuerbarer Energien wird sich dadurch auszeichnen, wie effizient sie skalieren können", sagte Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. "BNZ verfolgt einen proaktiven Ansatz beim Aufbau der betrieblichen Infrastruktur, die erforderlich ist, um langfristiges Wachstum, Transparenz und die Umsetzung im gesamten Portfolio zu unterstützen."

Da das Portfolio sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der technologischen Vielfalt wächst, erkannte BNZ den Bedarf an einer flexiblen Plattform, die als zentrale Informationsquelle für Projekt- und Anlageninformationen dienen und gleichzeitig in die übergeordnete Unternehmensdatenumgebung integriert werden kann.

Mit Sitetracker wird BNZ in der Lage sein, Arbeitsabläufe in den Bereichen Entwicklung, Bau und Betrieb zu standardisieren und so den Überblick über wichtige Projektmeilensteine, Portfoliorisiken und die operative Leistung zu verbessern. Die Implementierung soll ein proaktiveres Projektmanagement ermöglichen, die Berichterstattung an die Geschäftsleitung optimieren und die Zusammenarbeit zwischen Teams und externen Stakeholdern stärken.

BNZ entschied sich außerdem für Sitetracker aufgrund seiner Konfigurierbarkeit, seiner Analysefunktionen und der Möglichkeit zur Integration in das breitere Technologie-Ökosystem des Unternehmens, einschließlich Microsoft Fabric und Microsoft Entra ID.

"Wir wollten eine Plattform, die standardisierte Prozesse in den Bereichen Entwicklung, Bau und Betrieb unterstützt und sich gleichzeitig nahtlos in unser gesamtes Technologie-Ökosystem integrieren lässt", sagte Esther García, COO bei BNZ. "Sitetracker bietet uns die Flexibilität und Interoperabilität, die wir benötigen, um das langfristige Wachstum unseres Portfolios zu fördern."

Durch die Zentralisierung von Projekt-, Anlagen- und Betriebsdaten will BNZ manuelle Prozesse reduzieren, die Unternehmensführung verbessern und eine solidere Grundlage für nachhaltiges Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energietechnologien schaffen.

Über BNZ

BNZ ist ein unabhängiger Stromerzeuger (IPP) der nächsten Generation, der sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien spezialisiert hat, darunter Solar-, Wind- und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS). Das Unternehmen verfügt über mehr als 2,7 GW in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb in Spanien, Italien und Portugal.

Seine Mission ist es, eine stabile und nachhaltige Energiewende voranzutreiben, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Unterstützung aufstrebender digitaler Volkswirtschaften und der Ermöglichung der digitalen Transformation der Zukunft liegt. Das BNZ-Team vereint mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und setzt sich entschlossen für den Kampf gegen den Klimawandel und die Reduzierung der CO2-Emissionen ein.

BNZ spielt eine aktive Rolle bei der Energiewende und fördert die ökologische und soziale Entwicklung in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist. Alle Projekte sind so konzipiert, dass sie den höchsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) entsprechen, die Artenvielfalt fördern und bei allen Aktivitäten integer gehandelt wird.

Das Unternehmen verfolgt ein effizientes und nachhaltiges Geschäftsmodell, das von einem agilen, vielfältigen und hochqualifizierten Team getragen wird. Durch die Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette strebt BNZ danach, seinen Investoren stabile Leistungen und vorhersehbare Renditen zu bieten, und arbeitet dabei eng mit lokalen Partnern zusammen, die in den jeweiligen Märkten die gleichen Werte teilen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bnz.energy oder wenden Sie sich an media@bnz.energy.

Über Sitetracker

Sitetracker unterstützt Eigentümer, Betreiber, Auftragnehmer und andere Interessengruppen dabei, den gesamten Lebenszyklus kritischer Infrastruktur zu rationalisieren und zu optimieren. Als weltweit führende Komplettplattform für das Asset-Lifecycle-Management unterstützt Sitetracker innovative Unternehmen wie Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefónica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.ON, Axione und TEP dabei, Millionen von Projekten, Standorten und Anlagen effizient zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu warten. Scout, die agentenbasierte KI-Plattform von Sitetracker, ermöglicht es Unternehmen aus den Bereichen digitale Infrastruktur und saubere Energie, den Schritt von operativen Erkenntnissen zur autonomen Ausführung zu vollziehen, ohne die Systeme zu ersetzen, auf die sich ihre Teams bereits verlassen. Sitetracker sorgt für operative Exzellenz und schafft vollständige Transparenz in Branchen wie digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien, E-Auto-Ladeinfrastruktur, Versorgungsunternehmen und Immobilien, indem es sichere, effiziente Teams fördert, den Erfolg von Projekten sicherstellt und Unternehmen in die Lage versetzt, Umfang, Wachstum und Komplexität zu bewältigen. Sitetracker genießt das Vertrauen von Hunderten von Branchenführern und treibt weltweit eine vernetztere und nachhaltigere Zukunft voran. Verwalten Sie das Wesentliche mit Sitetracker.

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